Kaj storiti, ko diagnoza prinese tesnobo in strah?

Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki ne vpliva le na telesno zdravje, pač pa ravno zaradi svoje trajnostni in vpliva na način življenja pogosto prinaša tudi psihološke izzive. Po podatkih Ameriškega združenja za diabetes (ADA) so med najpogostejšimi težavami pri sladkornih bolnikih depresija, tesnoba in t. i. sladkorna stiska 1 . Ti psihološki izzivi lahko pacientom otežijo vsakodnevno upravljanje bolezni in vodijo do slabše kakovosti življenja. Prav pri večjem nadzoru nad boleznijo in s tem tudi lažjim vsakdanjikom pa lahko pacientom pomaga majhen senzor sistema FreeStyle Libre , ki podatke o ravni krvnega sladkorja neprestano in samodejno spremlja ter pošilja v aplikacijo na pametni telefon.

Po podatkih NIJZ se sladkorna bolezen v Sloveniji pojavlja vse pogosteje. Podatki razkrivajo, da se je med letoma 2010 in 2023, torej v le 13 letih, število oseb, ki prejemajo zdravila za zniževanje krvnega sladkorja, povečalo za kar 37 odstotkov. Tudi v prihodnje se pričakuje le še rast števila bolnikov, saj se prebivalstvo v Sloveniji stara, k temu pa prispevajo tudi neugodne spremembe v življenjskem slogu posameznikov2.

Foto: Shutterstock

Kaj je sladkorna bolezen? Sladkorna bolezen je kronična bolezen, za katero je značilna povišana raven glukoze v krvi. Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo povzročata zmanjšana proizvodnja inzulina v trebušni slinavki in oslabljen učinek inzulina na tkiva. Za sladkorno bolezen tipa 1 pa je značilen propad tistih celic trebušne slinavke, ki izločajo inzulin2. Sladkorno bolezen v nosečnosti imajo lahko tudi bodoče mamice, ki sicer nimajo sladkorne bolezni, a njihova trebušna slinavka ne zmore izdelati dovolj inzulina za potrebe nosečnosti. Običajno po porodu mine, a poveča tveganje za kasnejši razvoj sladkorne bolezni tipa 22.

Sladkorna bolezen je breme za posameznika, bližnje in celotni zdravstveni sistem

Ne le, da je sladkorna bolezen vse pogostejša, je tudi izjemno zahtevna in kot kronična bolezen predstavlja breme tako za bolnika in njegove bližnje kot tudi celotni zdravstveni sistem. "Oseba s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli na vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje, zaradi česar sladkorna bolezen zanj predstavlja veliko breme ter posledično vpliva na kakovost njegovega življenja in družine," so zapisali na spletnih straneh inštituta za javno zdravje2.

Foto: Shutterstock

Najpogostejše duševne težave sladkornih bolnikov

Prav zato se številni posamezniki s sladkorno boleznijo spopadajo tudi z duševnimi stiskami, med katerimi so po podatkih Ameriškega združenja za diabetes najpogostejše naslednje1:

Sladkorna stiska : gre za čustveno obremenitev, povezano z upravljanjem sladkorne bolezni. Bolniki se pogosto počutijo preobremenjene z zahtevami, ki jih prinaša življenje s sladkorno boleznijo, kar lahko vpliva na njihovo motivacijo za redno zdravljenje in zdravo življenje.

: gre za čustveno obremenitev, povezano z upravljanjem sladkorne bolezni. Bolniki se pogosto počutijo preobremenjene z zahtevami, ki jih prinaša življenje s sladkorno boleznijo, kar lahko vpliva na njihovo motivacijo za redno zdravljenje in zdravo življenje. Depresija : osebe s sladkorno boleznijo imajo do dvakrat večjo verjetnost za razvoj depresije. Simptomi, kot so žalost, izguba zanimanja in utrujenost, lahko otežijo skrb za zdravje in s tem celostno poslabšajo kakovost življenja pacienta.

: osebe s sladkorno boleznijo imajo do dvakrat večjo verjetnost za razvoj depresije. Simptomi, kot so žalost, izguba zanimanja in utrujenost, lahko otežijo skrb za zdravje in s tem celostno poslabšajo kakovost življenja pacienta. Tesnoba: strah pred hipoglikemijo, napredovanjem bolezni ali dolgoročnimi zapleti lahko povzroči stalno tesnobo in negotovost.

Preplet duševnih stisk in sladkorne bolezni

Tako kot prisotnost sladkorne bolezni vpliva na razvoj duševnih stisk pri posameznikih, pa tudi te vplivajo na nadaljnji razvoj sladkorne bolezni. Psihične težave namreč pogosto vplivajo na skrb in obvladovanje bolezni. Bolniki z depresijo in tesnobo se lahko izogibajo obiskom pri zdravniku, preskočijo odmerke zdravil ali zanemarjajo zdrave življenjske navade. Prav te namreč terjajo več napora, za kar pa ima posameznik, ki se spopada z depresijo, preprosto premalo energije in volje. To lahko vodi v slabši nadzor nad sladkorno boleznijo in večje tveganje za zaplete.

Preplet duševnih stisk in poteka sladkorne bolezni je tako dvosmeren. Za dobrobit pacientov je zato potreben strokoven, interdisciplinarni pristop sodelovanja vseh deležnikov3.

Foto: Shutterstock

Za lažji vsakdan sladkornih bolnikov – FreeStyle Libre

FreeStyle Libre omogoča bolnikom s sladkorno boleznijo preprosto, hitro, neboleče, predvsem pa redno in samodejno merjenje ravni glukoze v krvi. Vse, kar potrebujete, sta majhen senzor in aplikacija v mobilnem telefonu. Senzor samodejno meri ter stalno shranjuje dnevne in nočne vrednosti glukoze, nato pa jih pošilja v vaš pametni telefon.

Ob vsaki meritvi boste nemudoma dobili tako trenuten odčitek glukoze kot tudi podatke o ravni glukoze za zadnjih osem ur, skupaj z grafičnim prikazom smeri, v kateri se giblje vaš krvni sladkor.

Foto: Abbott Laboratories d.o.o. Kaj boste videli v aplikaciji? Na zaslonu svojega pametnega telefona boste v aplikaciji FreeStyle Libre videli: trenutni odčitek glukoze,

puščico za smer gibanja vrednosti glukoze,

zgodovino sprememb vrednosti glukoze (graf vrednosti glukoze v zadnjih osmih urah),

možnost dodajanja opomb o dejavnostih, kot so jemanje inzulina, uživanje hrane ali telesna dejavnost. Z vnašanjem opomb boste ob pregledu podatkov lažje razumeli, kako posamezne dejavnosti vplivajo na vaš krvni sladkor.

Foto: Shutterstock

Kako obvladovati psihične izzive?

Zavedanje o povezanosti med sladkorno boleznijo in psihološkimi izzivi ter pravočasno iskanje pomoči lahko bistveno izboljšata kakovost življenja bolnikov. Prav zato je bolnike treba opolnomočiti z vsemi potrebnimi znanji, med njimi tudi tistimi, ki jim lahko olajšajo duševne stiske. Pri Ameriškem združenju za diabetes še posebej opozarjajo na naslednje korake pri obvladovanju psiholoških izzivov1:

Prepoznavanje simptomov : pomembno je, da bolniki in njihovi najbližji prepoznajo znake psiholoških težav, kot so utrujenost, razdražljivost in občutki preobremenjenosti.

: pomembno je, da bolniki in njihovi najbližji prepoznajo znake psiholoških težav, kot so utrujenost, razdražljivost in občutki preobremenjenosti. Podpora strokovnjakov : sodelovanje z zdravstvenimi delavci, kot so psihologi in psihiatri, lahko pomaga pri razumevanju in obvladovanju teh izzivov.

: sodelovanje z zdravstvenimi delavci, kot so psihologi in psihiatri, lahko pomaga pri razumevanju in obvladovanju teh izzivov. Vzpostavljanje podporne mreže : pogovori s prijatelji, družino ali skupinami za podporo bolnikom s sladkorno boleznijo lahko zmanjšajo občutek osamljenosti in povečajo motivacijo za zdravljenje.

: pogovori s prijatelji, družino ali skupinami za podporo bolnikom s sladkorno boleznijo lahko zmanjšajo občutek osamljenosti in povečajo motivacijo za zdravljenje. Strategije za obvladovanje stresa: redna telesna dejavnost, meditacija in sprostitvene tehnike lahko pripomorejo k zmanjšanju stresa.

Foto: Abbott Laboratories d.o.o. S FreeStyle Libre lahko stanje pacienta preprosto spremlja tudi zdravnik

Aplikacija prikazuje tako grafikone gibanja ravni glukoze kot tudi poročila o dnevnih trendih, ki vsebujejo ambulantni profil glukoze. Vrednosti so prikazane za 7, 14, 30 in 90 dni nazaj4.

Vse zbrane podatke iz aplikacije pa lahko preprosto delite tudi z izbranim osebnim zdravnikom, zaradi česar bo ta imel boljši pregled nad trenutno sliko vaše sladkorne bolezni. Z njeno pomočjo bo lahko celo opazil morebitne znake, da se pacient spopada s psihološkimi težavami in da pri spopadanju z njimi potrebuje pomoč. Obiski pri zdravniku bodo tako celostno učinkovitejši, predpisana terapija pa bo lahko bolje sledila dejanskemu stanju bolezni.

Foto: Shutterstock

Komu je izdelek namenjen? Do sistema FreeStyle Libre ima pravico zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če: ima pravico do inzulinske črpalke,

se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno,

je noseča in se zdravi z inzulinom5. FreeStyle Libre je dostopen prek ZZZS, mogoče pa ga je kupiti tudi v prosti prodaji. Na voljo je v specializiranih trgovinah Sanolabor.

Zakaj je toliko govora o FreeStyle Libre?

FreeStyle Libre je podjetje Abbott na trg ponudilo že leta 2008. Odziv uporabnikov je bil dober, a so si v podjetju še naprej prizadevali za posodobitve, s katerimi bi bila uporaba za paciente še bolj preprosta6. FreeStyle Libre tako danes omogoča številne prednosti:

namesto vbodov v prst za podatek o trenutni ravni glukoze le skenirajte senzor s pametnim telefonom,

omogoča veliko število (neinvazivnih in nebolečih) preverjanj ravni glukoze;

senzor namestite enkrat in ga uporabljate do 14 dni, tudi med spanjem, kopanjem in drugimi aktivnostmi;

kalibracija (umerjanje senzorja) ni potrebna, saj je senzor tovarniško umerjen; meritev s krvjo iz prsta je potrebna le, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen;

omogoča preprost in celovit način prikaza večje količine podatkov o ravni glukoze;

predstavlja primeren način samokontrole za širši krog bolnikov, ne glede na tip sladkorne bolezni.

Foto: Shutterstock

Za več informacij Če želite več informacij o izdelku, prenesite uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek. Za dodatna pojasnila o delovanju FreeStyle Libre in za pomoč uporabnikom je na voljo brezplačna telefonska številka podjetja Abbott Laboratories, d. o. o., 080 11 00 in njihov elektronski naslov podpora.si@abbott.com.

Slike so ilustrativne narave in ne predstavljajo resničnih pacientov ali podatkov. Ohišje senzorja, FreeStyle, Libre in sorodne blagovne znamke so znamke podjetja Abbott. © 2024 Abbott. ADC-101474 v 1.0.

Navedene informacije niso namenjene uporabi za medicinsko diagnozo ali zdravljenje ali kot nadomestilo za strokovno zdravniško svetovanje. Glede svojega stanja in ustreznega zdravljenja se posvetujte z osebnim zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem. Posamezni simptomi, primeri in okoliščine se lahko razlikujejo.

