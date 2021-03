Dobra novica za sladkorne bolnike: velik napredek v spremljanju in analizi glukoze

Sistem FreeStyle Libre je s prvo generacijo pripomočka vstopil na trg jeseni leta 2014. Sistem FreeStyle Libre za spremljanje glukoze v medceličnini je bil težko pričakovan sistem tudi pri nas, saj ga nekaj časa ni bilo na voljo. To je nekatere osebe s sladkorno boleznijo opogumilo, da so se predčasno odločile za samoplačniški sistem FreeStyle Libre zunaj Slovenije. Od junija 2020 je sistem FreeStyle Libre na voljo tudi v Sloveniji. Sistem se je po pričakovanjih izkazal za dobrodošlo novost, ki so je veseli tako diabetiki kot tudi zdravstveni delavci.

Življenje s sladkorno boleznijo

Življenje diabetikov je nedvomno prilagojeno in drugačno od vsakdana "zdravih" ljudi. Diabetiki imajo bolj ali manj "večne" težave s sladkorjem, ki ga telo ne uporabljala za energijo oziroma gorivo, ampak pogosto ostaja v krvi, kjer lahko njegova koncentracija hitro naraste in povzroči nemalo težav, na primer hiperglikemijo (povišan sladkor v krvi), ki lahko, še posebej če traja predolgo, pripelje do poškodb krvnih žil, oslabljenega srca, slabšega vida in poškodb ledvic. Tako kot pri drugih kroničnih boleznih predstavljajo največjo težavo neurejena in neodkrita stanja povišane vrednosti glukoze v krvi. S samokontrolo ravni glukoze v krvi sladkorni bolnik pomembno prispeva k uspešnemu zdravljenju in načrtovanju nadaljnje terapije.

Neprestana pozornost na raven sladkorja v krvi je sestavni del življenjskega sloga diabetikov. Redno merjenje ravni krvnega sladkorja je lahko precej naporno, predvsem pa neprijetno, saj pogosto vključuje tudi boleč odvzem krvi in običajno zbadanje v prst. Vse do zdaj.

Sistem FreeStyle Libre omogoča osebi s sladkorno boleznijo preprosto, hitro, neboleče in neprekinjeno spremljanje glukoze. Zdravniku in medicinski sestri pa pomaga pri analizi vzorcev glukoze. Prav tako lahko obema pomaga glede odločitev o terapevtskih ukrepih zdravljenja. Osebe s sladkorno boleznijo, ki uporabljajo sistem FreeStyle Libre, imajo lahko manj hipoglikemij in bolj urejeno sladkorno bolezen (glukoza je več časa v ciljnem območju).

FreeStyle Libre v samokontrolo tako prinaša nekatera načela neprekinjenega merjenja glukoze s senzorji, ki jih sicer večinoma uporabljajo le določene osebe s sladkorno boleznijo tipa 1. Sistem FreeStyle Libre je sestavljen iz dveh komponent; senzorja za spremljanje glukoze v medceličnini in čitalnika.

Senzor FreeStyle Libre

Sistem FreeStyle Libre je sestavljen iz vodoodpornega senzorja velikosti kovanca, ki si ga uporabnik s posebnim aplikatorjem preprosto vstavi v podkožje nadlahti.

Senzor FreeStyle Libre omogoča popolno sliko glukoze, saj samodejno zajema odčitke glukoze ves dan in vso noč. Senzor odlikuje dokazana točnost do 14 dni, ne da bi bilo potrebno usmerjanje z zbadanjem prsta. Dodatne prednosti senzorja so njegova majhnost, neopaznost in vodoodpornost, tako da ga lahko nosite med kopanjem, plavanjem in telesno dejavnostjo. Senzor je že predhodno tovarniško umerjen in dodatne kalibracije niso potrebne. Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen. Menjava senzorja je sicer potrebna na vsakih 14 dni.

Dobro je vedeti: pomembna sta dobro izbrano mesto vstavitve senzorja in dobra priprava kože. Biti mora umita z milom, očiščena z razkužilnim robčkom in posušena, saj se le s pravilno tehniko priprave mesta in nastavitve senzorja obliž dobro prilepi na kožo in zdrži pričakovani čas 14 dni.

Čitalnik FreeStyle Libre

Meritev glukoze s senzorja uporabnik vsakokrat odčita s posebnim čitalnikom, ki je del paketa. Na zaslonu čitalnika se prikažejo trenutna raven glukoze, trend spreminjanja ravni s prikazom puščice (stabilno stanje, višanje, nižanje) in grafična krivulja zadnjih osmih ur

Če uporabnik skeniranje na primer opravi zjutraj, ko se zbudi, takrat pridobi podatke o glukozi tudi za čas pravkar prespane noči, ne da bi si glukozo moral posebej meriti ponoči.

Čitalnik sicer odlikujeta hitrost (zlahka opazna zvišanja in znižanja z nebolečim enosekundnim odčitavanjem) in praktičnost (odčitajte, kolikor pogosto želite, tudi skozi oblačila). Zlahka opazni trendi in vzorci glukoze vam pomagajo pri odločitvah o odmerjanju inzulina.

Prednosti prvega flash sistema za kontrolo, nadzor glukoze na svetu so: Namesto vbodov v prst je za podatek o trenutni ravni glukoze vsakokrat treba le skenirati senzor s čitalnikom.

Omogoča veliko število (neinvazivnih in nebolečih) preverjanj ravni glukoze.

Senzor je za enkratno uporabo in deluje do 14 dni.

Ni potrebna kalibracija (umerjanje senzorja), saj je senzor tovarniško umerjen. Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen.

Omogoča preprost in celovit način prikaza večje količine podatkov o ravni glukoze.

Predstavlja primeren način samokontrole za širši krog bolnikov, ne glede na tip sladkorne bolezni. Naučite se več Če želite več informacij o izdelku, prenesite uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek.

Praktične izkušnje z novim sistemom FreeStyle Libre

Sistem FreeStyle Libre je olajšal vsakdan bolnikov ter tudi izobraževalno in zdravniško raven obravnavanja sladkorne bolezni. O pozitivnih izkušnjah poročajo tako osebe s sladkorno boleznijo kot tudi posamezni zdravstveni delavci. Ti tako poročajo, da so od oseb s sladkorno boleznijo že pridobili odzive, da je sistem dober in zanesljiv, zmanjša število merjenja krvnega sladkorja iz prsta in breme sladkorne bolezni. Celostno gledano je po več mesecih uporabe novi sistem FreeStyle Libre velika revolucija za osebe s sladkorno boleznijo, saj se jim praktično skoraj ni treba več zbadati v prste.

Uporaba sistema FreeStyle Libre je osebam s sladkorno boleznijo in zdravstvenim delavcem omogočila vpogled v vrednosti glukoze, ki niso bile zajete z običajnimi meritvami glukoze v krvi s pomočjo merilnika, ki zajema le raven glukoze v krvi v trenutku. Na podlagi vpogleda v te prikazane vrednosti glukoze se lahko oseba s sladkorno boleznijo sama ali terapevt takoj odloča o terapiji in/ali spremembah življenjskega sloga.

Neprekinjeno spremljanje glukoze v medceličnini omogoča natančen vpogled v glikemijo, npr. koliko časa oseba s sladkorno boleznijo preživi z nizko vrednostjo glukoze, ki lahko ostane neopažena, še posebej med spanjem, pa tudi koliko časa preživi z visoko vrednostjo glukoze oziroma koliko časa je glikemija v ciljnem območju (možnost vpogleda v čitalniku). Velika korist neprekinjenega spremljanja glukoze je opažena pri bolnikih z visokim tveganjem za pogosto ali hudo hipoglikemijo in pri tistih z oslabljenim zavedanjem hipoglikemije.

Z uporabo flash sistema za kontrolo, nadzor glukoze na svetu dobimo vpogled v časovno območje, ko je raven glukoze v želenem ciljnem območju (običajno med 3,9 in 10,0 mmol/l [v nosečnosti med 3,5 in 7,8 mmol/l]) ali zunaj njega. Normalen razpon glukoze v krvi za osebe brez sladkorne bolezni je med 3,9 mmol/l in 7,8 mmol/l.1

Bolj pogoste meritve – bolje urejena sladkorna bolezen

Iz Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana poročajo, da so randomizirane raziskave pokazale, da je uporaba tega sistema povečala pogostnost meritev glukoze, kar je tako pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 kot tipa 2 izboljšalo urejenost sladkorne bolezni. Manj je bilo tudi hipoglikemij.

Če je oseba s sladkorno boleznijo motivirana in vnaša dogodke, kot so hrana, inzulin in aktivnost, je interpretacija senzorske krivulje glukoze lažja in so nasveti tako bolj natančni. Pomembno pa je vedeti, da je za učinkovito samokontrolo glukoze treba bolnika naučiti pravilno ovrednotiti izmerjene vrednosti in ga naučiti, da zna ustrezno ukrepati glede na farmakološko terapijo, obrok hrane ali telesno dejavnost. Pravilne interpretacije rezultatov meritev in ukrepanja se lahko naučimo v diabetoloških ambulantah.

Skupno gledano je lažje za vse, tako za osebo s sladkorno boleznijo, ki dnevno spremlja glukozo, ker ima večji nadzor in s tem lažje vodi sladkorno bolezen, kot edukatorja, ki jo z nasveti usmerja v izboljšanje urejenosti sladkorne bolezni, in tudi diabetologa, ki jo vodi ob ustrezni inzulinski terapiji.

Komu je na voljo izdelek, kje ga je mogoče dobiti?

Sistem je dostopen preko ZZZS, možno pa ga je kupiti tudi v prosti prodaji. Izdelek je na voljo v specializiranih trgovinah Sanolabor.

Do sistema FreeStyle Libre ima pravico zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:

ima pravico do inzulinske črpalke,

se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno,

je noseča in se zdravi z inzulinom.

Do sistema FreeStyle Libre ima pravico zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:

ima pravico do inzulinske črpalke,

se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno,

je noseča in se zdravi z inzulinom.

