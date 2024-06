Imate bolečine v rami? Tu vam bodo pomagali

V Grški mitologiji je titan Atlas nosil težo neba na svojih ramenih, v vsakdanjem življenju pa se pogosto zgodi, da so tudi naše rame obremenjene. Naj bo vzrok za bolečino in zmanjšano gibljivost poškodba, bolezen ali obraba, pomembno je, da za svoje zdravje in dobro počutje poskrbimo na kar najboljši način ter tako ohranimo kakovost življenja.

Ko rame potrebujejo pomoč

Naš najbolj gibljiv sklep, rama, je podvržen najrazličnejšim obremenitvam, zgodijo se lahko poškodbe ali pa degenerativne bolezni. Karkoli je vzrok zmanjšane gibljivosti, bolečine, okorelosti, je treba to diagnosticirati in zdraviti, saj je v nasprotnem primeru kakovost našega življenja resno okrnjena.

Bolečine v ramenu lahko pomenijo, da si brez pomoči ne morete več obleči srajce ali niste zmožni dvigniti roke nad glavo, kar pomeni, da postane tako preprosta naloga, kot je postaviti prazen kozarec v kuhinjsko omarico, misija nemogoče, tisti, ki ležijo na boku, ponoči ne morejo zaspati.

Foto: Shutterstock

Poiskati pomoč

Življenje z bolečino je izjemno težko in bolečina vpliva tudi na naše socialne interakcije. Zaradi stalne bolečine smo bolj razdražljivi, slabovoljni, naše misli niso osredotočene. Vse to vpliva na našo psiho in lahko privede tudi do negativnih posledic v drugih plateh življenja, na primer v karieri ali pri šolanju. Zato je nujno pravočasno poiskati pomoč.

Foto: Shutterstock

Artroskopska rekonstrukcija rotatorne manšete

Rotatorno manšeto ramenskega sklepa sestavljajo štiri kite mišic okrog ramenskega sklepa. Kadar se katera od teh kit strga, je to povezano z relativno hudimi bolečinami, ki so najmočnejše ponoči, in slabo gibljivostjo v ramenskem sklepu. Na raztrganino rotatorne manšete posumimo pri poškodbah ramenskega sklepa (padec, nenadno zadržanje z okončino, da ne pademo, dvig pretežkega bremena), ko začutite nenadne bolečine v ramenskem sklepu in se gibljivost v ramenu močno poslabša. Na raztrgano rotatorne manšete posumimo tudi pri stalnih bolečinah in omejeni gibljivosti brez povezave s poškodbenim dogodkom, saj lahko nastane sama po sebi zaradi starostnih sprememb kit – to je pogosto pri starosti nad 60 let.

Artroskopija ramenskega sklepa je minimalno invaziven operativni poseg, kar pomeni, da pri operaciji naredijo le majhne reze na koži. Zaradi tega je operativni poseg za pacienta prijazen, saj je manj poškodb mehkih tkiv, ki prekrivajo sklep, to so vezi, mišice in koža. Krvavitev pri artroskopskem posegu je minimalna. Okrevanje po posegu je hitrejše, brazgotine pa manjše in komaj opazne.

Artroskopska stabilizacija ramenskega sklepa

Stabilizacija ramena je operativni poseg, s katerim zdravijo nestabilnost oziroma ponavljajoče se izpahe ramenskega sklepa. Nestabilnost ramena pacienta ovira pri vsakodnevnih in športnih aktivnostih, povzroča bolečine, ob večjem številu izpahov pa tudi dodatno okvari sklepne površine ter povzroča dodatne poškodbe na vezeh, kitah, kosteh in hrustancu.

Glavni znak so ponavljajoči se izpahi ramenskega sklepa in bolečine ter zmanjšana gibljivost, ki so s tem povezane. Poseg je minimalno invaziven, okrevanje hitrejše, brazgotine pa komaj opazne. Artroskopsko stabilizacijo ramenskega sklepa navadno naredijo v regionalni anesteziji, redko je potrebna splošna anestezija.

Foto: Shutterstock

Odprta stabilizacija ramenskega sklepa

Tudi ta poseg se izvaja zaradi pogostega oziroma ponavljajočega se izpaha ramenskega sklepa. Glede na obliko nestabilnosti, smer izpahov in obseg sprememb na ramenskem sklepu se kirurg odloči o načinu operativnega posega za stabilizacijo ramena. Lahko se ga opravi artroskopsko, kot je opisano zgoraj, ali kot odprt poseg s klasičnim pristopom. Predvsem, kadar so poškodovane kosti sklepne ponvice ali glavice, se odločimo za klasičen operativni poseg, s katerim lahko rekonstruiramo sklepne površine.

Odprto operacijo za stabilizacijo rame uporabijo v tistih primerih, ko so poškodovane kosti na sklepni ponvici ali glavice nadlahtnice. S prenosom kosti nadomestijo kost, ki je poškodovana in je manjkajoča v sklepu. Opisan operativni poseg je pri omenjenih situacijah, ko gre za nestabilnost ramena in hkrati za poškodbo kosti, najbolj zanesljiv.

Endoproteza ramenskega sklepa

Vstavitev endoproteze ramenskega sklepa je poseg, pri katerem kirurg odstrani obolele dele ramenskega sklepa in jih nadomesti z endoprotezo (implantatom). Nadomesti se lahko del ramenskega sklepa na nadlahtnici (glavica), v tem primeru govorimo o delni endoprotezi, ali pa oba dela ramenskega sklepa, in sicer na nadlahtnici (glavica) in lopatici (sklepna ponvica – glenoid), takrat govorimo o popolni endoprotezi ramenskega sklepa. Poseg je potreben zaradi napredovalne obrabe sklepa, zaradi poškodbe oz. zloma zgornjega dela nadlahtnice, zaradi stanja po poškodbah oz. zlomih, pri obsežnih raztrganinah kit rotatorne manšete, ki jih ni mogoče rekonstruirati, ter pri drugih bolezenskih stanjih, ki okvarijo sklepne površine ramenskega sklepa.

Kot vselej diagnozo postavijo s kliničnim pregledom. Znaki, na katere morate biti pozorni, pa so: močne stalne bolečine v področju rame, kjer konservativne metode (protibolečinska zdravila, fizioterapija, razgibavanje, prilagoditev aktivnosti) ne pomagajo več oz. ne pomagajo dovolj. Bolečine se navadno pojavijo ponoči ter pri aktivnostih z zgornjo okončino. Poleg tega je oslabljena gibljivost v ramenskem sklepu, ki nas ovira pri delu in tudi pri vsakodnevnih aktivnostih. V primeru poškodbe oz. zloma je prav tako v ospredju bolečina in slaba gibljivost ramenskega sklepa.

Vstavitev endoproteze ramenskega sklepa sodi med uspešne posege. Bolniku izrazito zmanjša stopnjo bolečine, izboljša gibljivost v ramenskem sklepu in s tem izboljša funkcijo zgornje okončine.

Vsak operativni poseg zahteva tudi primerno rehabilitacijo. Program rehabilitacije večinoma poteka po predvidljivih korakih, včasih pa ga je treba prilagoditi zaradi posebnih okoliščin. V Ustanovi Arbor Mea sodelujejo s specialisti fizikalne in rehabilitacijske medicine ter s fizioterapevti – na ta način aktivno sodelujejo pri vodenju fizioterapije ter pri izdelavi programov rehabilitacije po poškodbah. V sodobno opremljenih prostorih in operacijskih dvoranah ter z uporabo najbolj kakovostne opreme in materialov bo povrnitev vašega zdravja zagotovo potekala zelo uspešno.