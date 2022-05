Učinkovita in hitra rešitev ene najpogostejših bolečin in poškodb

Zdravljenje pri vrhunskih specialistih Pri obravnavi poškodbe ali bolečin v ramenskem sklepu ter zdravljenju poškodb in obolenj gibalnega sistema so vam lahko v veliko pomoč v zasebni zdravstveni ustanovi Arbor Mea , ki jo odlikujejo vrhunsko strokovno znanje, bogate izkušnje, predanost njihovemu delu ter vizija postati bolniku najbolj prijazna in strokovno najmočnejša ustanova na tem področju zdravstvene dejavnosti. Svojim bolnikom zagotavljajo najboljšo mogočo obravnavo – preglede pri vrhunskih specialistih in najsodobnejše minimalno invazivne operativne posege. Večino operacij na sklepih opravljajo na artroskopski način, zato je hospitalizacija po operacijah izredno kratka. Arbor Mea deluje predvsem kot del javne zdravstvene mreže oz. v obliki t. i. javno-zasebnega partnerstva. Nudijo koncesijske in samoplačniške storitve.

Glavne težave obolenj in poškodb rame so bolečina v rami, slabša gibljivost in slabša moč

Poškodbe ali bolečine v ramenskem sklepu so ene najpogostejših mišično-skeletnih težav. Pri splošni odrasli populaciji so bolečine v ramenskem sklepi zelo pogoste, običajno pa močno vplivajo na vsakodnevne aktivnosti, naj gre za vožnjo, oblačenje in celo prehranjevanje. Obolenja in poškodbe ramenskega sklepa so izredno kompleksne in lahko naše vsakdanje življenje izredno omejijo. Preobremenitve ramenskega obroča so lahko posledica vsakodnevnih opravil.

Tveganje za pojav bolečin v rami povečujejo dejavniki, kot so delo z rokami nad višino ramen, prenašanje bremen na ramenih, dolgotrajni prisilni položaj telesa ter številni ponavljajoči se gibi rok, predvsem ob uporabi orodja. Glavne težave obolenj in poškodb rame so predvsem bolečina v rami, slabša gibljivost in slabša moč.

Tetive se lahko strgajo zaradi degeneracije, ob poškodbi ali pri kombinaciji obeh

Pogoste in mogoče poškodbe ramenskega sklepa so izpah rame, nestabilnost ramenskega sklepa, raztrganine rotatorne manšete, obolenj pa utesnitveni sindrom rame, tendinitis tetiv rotatorne manšete, zamrzla rama, … Prav poškodbe in obolenja rotatorne manšete so ena izmed najpogostejših diagnoz pri bolečini v rami.

Rotatorno manšeto (RM) ramenskega sklepa sestavljajo štiri kite mišic okrog ramenskega sklepa. Te mišice delujejo predvsem kot stabilizatorji glavice nadlahtnice v sklepu z lopatico, obenem pa imajo funkcijo zunanjih in notranjih rotatorjev. Kadar se katera od teh kit strga (najpogosteje sta to kiti mišic supraspinatus in subskapularis), je to povezano z relativno hudimi bolečinami, ki so najmočnejše ponoči, in slabo gibljivostjo v ramenskem sklepu. Z leti prihaja na mišicah rotatorne manšete do degenerativnih sprememb. Degenerativne spremembe oslabijo mehanske lastnosti rotatorne manšete, kar lahko pripelje do raztrganin – ruptur. Te se lahko pojavijo ali kot posledica poškodb ali spontano.

Na raztrganino rotatorne manšete se posumi pri poškodbah ramenskega sklepa (padec, nenadno zadržanje z okončino, da ne pademo, dvig pretežkega bremena), ko začutite nenadne bolečine v ramenskem sklepu in se gibljivost v ramenu močno poslabša. Na raztrgano rotatorne manšete se posumi tudi pri stalnih bolečinah in omejeni gibljivosti brez povezave s poškodbenim dogodkom, saj lahko nastane sama po sebi zaradi starostnih sprememb kit – to je pogosto pri starosti nad 60 let.

Diagnoza, potrjena z MRI-preiskavo

V vsakem primeru velja, da si diagnoze nikakor ne postavljajte sami. V dobi informacijske prenasičenosti na različnih internetnih platformah lahko stanje le še poslabšate, posledično pa omejite tudi uspešnost rehabilitacije. Ključnega pomena je, da se opravi klinični pregled in da je diagnoza potrjena s preiskavo MRI (magnetna resonanca). Zdravljenje poškodb in bolezni ramenskega sklepa je lahko konservativno ali operativno.

Ko je diagnoza potrjena z diagnostičnimi preiskavami, vam bo kirurg svetoval ustrezno zdravljenje. Zdravljenje raztrganin rotatorne manšete s kirurškim posegom je najboljši način za odpravo bolečin in povrnitev polne funkcije ramenskega sklepa.

Arbor Mea je eden od glavnih centrov za artroskopsko kirurgijo v Sloveniji in ena vodilnih ustanov na tem področju v regiji. Glavni cilj zdravstvene ustanove Arbor Mea je čim prej in čim bolje ozdravljen bolnik, najvrednejše poplačilo dela pa je nasmeh na bolnikovem obrazu po končani terapiji in njegovo zadovoljstvo. To želijo doseči z izvajanjem vrhunskih zdravstvenih storitev. Pri zdravljenju se želijo čim bolj prilagoditi željam bolnikov. Zavedajo se, da so v zdravstvu ključnega pomena prav razumevanje bolnika in njegovih težav ter velika mera empatije. Naročite se na pregled v Arbor Mea tukaj.

Zdravljenje z artroskopsko operacijo

Artroskopija ramenskega sklepa je minimalno invaziven operativni poseg, kar pomeni, da se pri operaciji naredijo le majhne zareze na koži. Zaradi tega je operativni poseg za pacienta prijazen, saj je manj poškodb mehkih tkiv, ki prekrivajo sklep, to so vezi, mišice in koža. Krvavitev pri artroskopskem posegu je minimalna. Pacient po posegu hitreje okreva, brazgotine so majhne in komaj vidne.

Bistvo operativnega posega je, da se raztrgano kito pričvrsti nazaj na njeno narastišče na kosti. Večino operacij na sklepih opravljajo na artroskopski način v regionalni anesteziji. Tako so pacienti varno odpuščeni domov še isti dan.

Okrevanje od štirih do šestih mesecev

Operativno zdravljenje raztrganine rotatorne manšete je zahteven poseg, ki zahteva ustrezno rehabilitacijo. Rehabilitacija po tovrstni operaciji običajno traja od štirih do šestih mesecev. Program rehabilitacije poteka individualno in je odvisen od velikosti raztrganine, kakovosti tkiv in hitrosti celjenja tkiva. Prvih šest tednov je namenjeno zaraščanju kite na kost na mestu rekonstrukcije. Zaradi tega boste imeli nameščeno opornico, v kateri lahko roka počiva.

Po od štirih do šestih tednih lahko začnete vodeno fizioterapijo, ki se postopno stopnjuje do rehabilitacije v ustrezni rehabilitacijski ustanovi. Lažja vsakodnevna opravila boste lahko začeli izvajati po približno osmih tednih. Po od treh do štirih mesecih boste roko lahko uporabljali za večino lažjih vsakodnevnih aktivnosti. Težja opravila in športne aktivnosti boste lahko izvajali po šestih mesecih.

Rezultat posega

Zdravljenje raztrganin rotatorne manšete z operativnim posegom je praviloma zelo uspešno. Pričakujete lahko, da boste imeli manj bolečin, roka pa bo bolj uporabna za izvajanje vsakodnevnih in športnih aktivnosti. Uspešnost zdravljenja je odvisna od velikosti raztrganine, števila raztrganih kit, kakovosti tkiv, trajanja poškodbe in starosti pacienta. Poškodbe, ki so odkrite in zdravljene dovolj zgodaj, so lahko bolj uspešno zdravljene. Če z zdravljenjem čakate predolgo, se velikost raztrganine poveča, kite se skrčijo in postanejo slabše kakovosti. V tem primeru popolna rekonstrukcija morda (ali pa sploh) ne bo več mogoča.