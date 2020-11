Če občutite psihično stisko zaradi epidemije, pokličite to številko

Telefonska številka za psihološko podporo ob epidemiji bolezni covid-19:

080 51 00.

Na brezplačni telefonski številki, ki je dostopna 24 ur na dan, vse dni v tednu, strokovno pomoč ponujajo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), zdravstvenih domov po Sloveniji, Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.

S telefonom želijo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov spopadajo z različnimi stiskami. "Posredno pa številka lahko koristi vsem tistim v vašem okolju, ki se redno srečujejo z različnimi populacijami, z osebami v morebitni ali resnični stiski oziroma z ranljivejšimi na splošno, ker so ti bolj dovzetni za negativne vplive pandemije in zaščitnih ukrepov," so sporočili iz NIJZ.

Foto: Getty Images

Nekateri se lažje spopadajo z epidemijo, drugi pa izgubljajo nadzor

"Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj prinaša drugi val epidemije, v številnih ljudeh krepijo občutke negotovosti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje se lažje spopadajo z izzivi, za nekatere pa zdajšnje razmere pomenijo realno grožnjo z vidika izgube zdravja, zaposlitve, socialnoekonomskega preživetja", so razložili pri NIJZ in dodali, da lahko že obstoječe težave postanejo za posameznike v prihodnje še težje obvladljive.

Ravno z namenom razbremenitve in psihosocialne podpore posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so se organizacije, ki so že v prvem valu ponujale telefonsko pomoč, povezale v telefon s skupno številko.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:

čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;

podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo covid-19;

podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni covid-19;

podporo ob spopadanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali ob težavah, povezanih z delom od doma;

priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in družinskega življenja;

podporo pri spopadanju z osebnimi stiskami in s težavami v medosebnih odnosih v obdobju izolacije;

podporo pri drugih izzivih, ki jih prinašajo trenutne razmere.

Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom sars cov-2 (boleznijo covid-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno velja, da se lahko obrnete na Klicni center za informacije o novem koronavirusu na telefonsko številko 080 14 04 ali obiščete spletno stran NIJZ oziroma vladno spletno stran.

Preberite še: