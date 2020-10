To vam bo pomagalo, ko boste občutili hud stres

Z vedenjem, s katerim se vrnemo v trenutek "tukaj in zdaj", izklopimo stare dele možganov, ki se ukvarjajo z vsem mogočim, in dovolimo, da začnejo delovati novi možgani, ki se lahko realistično odzivajo na tisto, kar je res nevarno in kar ni nevarno.

Z vedenjem, s katerim se vrnemo v trenutek "tukaj in zdaj", izklopimo stare dele možganov, ki se ukvarjajo z vsem mogočim, in dovolimo, da začnejo delovati novi možgani, ki se lahko realistično odzivajo na tisto, kar je res nevarno in kar ni nevarno. Foto: Getty Images

Vsi se soočamo z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusne bolezni 19. Spremembe vsakdanjika in nevarnosti, s katerimi se spoprijemamo, nam povzročajo stres. Na podlagi tega se lahko naučimo tudi nekaj dobrega - v času pandemije imamo izjemno priložnost, da si dvignemo toleranco za frustracije in doživljanje nelagodja, je prepričana psihiatrinja Mojca Zvezdana Dernovšek. To nam bo koristilo do smrti, pravi in v pogovoru s praktičnimi nasveti prikaže, kako si lahko pomagamo, ko občutimo hud stres ali stisko.

Poskrbeti moramo, da bomo čustveno stabilnejši, da bomo lažje prenašali frustracije in ne bomo tako občutljivi na vsako malenkost nelagodja, ko do tega pride, nam je v pogovoru ob včerajšnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja zaupala psihiatrinja.

Dobro si je pridobiti določena znanja. To lahko storimo z branjem literature, udeležbo na izobraževanjih in delavnicah, ki so v tem času postale še bolj dostopne prek spleta in jih lahko spremljamo kar iz udobja svojega doma. Poleg pridobivanja znanj pa je zelo pomembno tudi izvajanje določenih vedenj.

Če se na stres odzivamo z begom, so najboljše takšne vrste aktivnosti, ki možgane prepričajo, da se stresu umaknemo. Foto: Thinkstock

"Če nas je zelo strah ali nam je zelo neprijetno, če nam je zelo zoprno, se usedimo, obredno popijemo zeleni čaj, če je človeku to všeč, lahko gremo tudi obredno oplet vrt - torej si z neko dejavnostjo povrnemo občutek za "tukaj in zdaj" in dosežemo neko stopnjo mirnosti v sebi," pove Dernovškova.

To je sicer najlažje doseči s pomočjo dejavnosti. Če nas takrat, ko smo v stresu, bolita ramenski obroč in glava, to pomeni, da na stres reagiramo bolj z bojem – takšni ljudje morajo v svojo aktivnost vključiti delo z rokami. Če nas bolita hrbet in ledveni del, se odzivamo z begom. Če pa v stresnih situacijah običajno "zamrznemo", pa je treba telo najprej otopliti s kakšno toplo kopeljo, masažo in podobnim, in ko "zamrznitev" mine, se spomnimo, ali se na to odzivamo bolj z bojem ali begom, razlaga Dernovškova.

"Če na stresne okoliščine običajno reagiraš bolj z bojem, je najbolje, da se lotiš dejavnosti, pri kateri vključiš svoje roke - "poribaš" kuhinjo ali kopalnico, morda opereš avto. Naši možgani namreč ne ločijo, ali smo sovražnika močno premikastili ali smo v resnici samo očistili kopalnico, oboje razumejo kot boj. Če običajno bolj reagiramo z begom, sta za nas pravi aktivnosti tek ali kolesarjenje, torej nekaj, kar možgani razumejo, kot da gremo stran od nevarnosti," pove Dernovškova.

"Naši možgani namreč ne ločijo, ali smo sovražnika močno premikastili ali smo v resnici samo očistili kopalnico, oboje razumejo kot boj." Foto: Getty Images

Svoje možgane moramo v krizi nenehno opominjati na "tukaj in zdaj"

"Nekaj, kar pacientom svetujem, je, da če so v stresu, naj usmerijo pozornost v stik svojega telesa s površino, na kateri sedijo oziroma če stojijo, v stik s tlemi. Zavedajo naj se, kako se noge dotikajo tal, in potem jim rečem, naj z očmi pogledajo levo in desno in "skenirajo" celo okolico. Na ta način se namreč vrneš v "tukaj in zdaj", in to je zelo pomembno," pojasnjuje Dernovškova.

S tem izklopimo stare dele možganov, ki se takrat ukvarjajo z vsem mogočim, in dovolimo, da začnejo delovati novi možgani, ki se lahko realistično odzivajo na tisto, kar je res nevarno in kar ni, še pojasni.

Če se naučimo spoprijeti se s stresom, bomo pridobili pomembno izkušnjo, da nelagodje pride in gre, mi pa ga znamo "preživeti".

"Na ta način vidimo, da nelagodje pride in gre. Bolečina pride in gre. In s tem, ko si zapomnimo, da nekaj neprijetnega pride in gre, dobimo občutek nadzora. Če pa je frustracija zelo huda, pa se je treba usesti in počakati, da bo minila, ker zagotovo bo minila. In na ta način dobimo izkušnjo o tem, da je sicer bilo grozno, a je minilo. Ljudje pa se v želji, da bi se izognili vsemu nelagodju, prikrajšajo za možnost, da bi se naučili nelagodje prenašati in dobili pozitivno izkušnjo s seboj in svetom. In bolj, ko se izogibamo, težje in hujše bo nelagodje. Bolj, ko se s tem spoprimemo, lažje bo," pojasnjuje psihiatrinja.

Ljudje občutijo skrajno stisko, ker se zavedajo, da njihovi možgani ne funkcionirajo. "To je grozljiva izkušnja nemoči. A potem jih opomnim, da je bilo res težko, a so preživeli, kar pomeni, da se to da zdržati. In tudi, če se bo neko nelagodje ponovilo, zdaj vedo, da ga bodo preživeli. Svojim pacientom povem, da so bolj zdravi od splošne "publike" zato, ker zdaj vedo, kako tanka je meja, vedo, kako priti ven iz tega, vedo, da se to da zdržati in tudi vedo, kaj bi si še želeli," še doda Dernovškova, ki sicer predmet duševno zdravje predava tudi na medicinski fakulteti v Ljubljani in je ena od izvajalk izobraževanj na Programu OMRA, kjer se lahko poučimo o duševnem zdravju, izvemo več o motnjah, najdemo pomoč in poslušamo številna strokovna predavanja na to temo.