"Ko me ljudje vprašajo o nezahtevnih rastlinah, sem vedno v dilemi. Kaj to zanje pomeni? Je za vas nezahtevna rastlina tista, ki jo morate vsak dan zaliti, in če boste upoštevali to enostavno pravilo, bo rastlina zelo dobro rasla? Ali je za vas nezahtevna tista, za katero ni treba skrbeti, ne raste prehitro in je enostavno ohranjati njeno zdravje?" pove ljubiteljski botanik Jan Robin, ki na Instagramu ustvarja pod imenom botanistbyheart.

Med izredno nezahtevne spada "palma lenih gospodinj"

"Zame so nezahtevne tiste rastline, ki brez hudih pretresov preživijo jesensko-zimsko obdobje. Mednje zagotovo sodijo vse vrste kaktusov in različne sukulente. Pozimi jim zadostujeta nekoliko hladnejša temperatura (idealno okoli deset stopinj Celzija) in zalivanje enkrat mesečno. Med izredno nezahtevne spada tudi navadna ščitovka, ki jo nekateri imenujejo 'palma lenih gospodinj' ali 'železna zel', saj je sposobna preživeti kar nekaj časa brez vode. Seveda pa moramo vedeti, da v zelo neugodnih razmerah tudi ne bo močno rasla in se bo le stežka razvijala," pove Robin.

Med nezahtevne rastline zagotovo sodijo vse vrste kaktusov in različne sukulente. Foto: Shutterstock

"Tri fascinantne krasotice"

Kot dodaja Robin, zimsko obdobje dobro prenesejo tudi sobni asparagus in aglaoneme. "Te rastline se zelo dobro obnesejo. Treba pa je priznati, da vse te rastline rastejo nekoliko počasneje, vendar bodo z malo truda lahko vaše sopotnice skozi dolgo obdobje. Če pa si želite nekaj zelenja s cvetenjem, pa vseeno iščite rastlino, ki ne zahteva strogega režima nege. V tem okviru kaktusov in sočnic najdemo tri fascinantne krasotice, ki jih velikokrat med seboj zamenjujejo," pove ljubiteljski botanik.

Listnati kaktus (Phyllocactus, Epiphyllum, Nopalxochia) je rastlina, ki preživi brez zalivanja tudi več kot mesec dni. Foto: Shutterstock

Te krasotice so:

listnati kaktus (Phyllocactus, Epiphyllum, Nopalxochia),

(Phyllocactus, Epiphyllum, Nopalxochia), velikonočni kaktus (Hatiora gaerneri),

(Hatiora gaerneri), božični kaktus (Schlumbergera).

"Listnati kaktus je sprva pokončen, kasneje pa povesi rastoče listnate dele s ploščatimi poganjki. Vzcveti julija, medtem ko pozimi miruje. To je rastlina, ki preživi brez zalivanja tudi več kot mesec dni. Velikonočni kaktus nas bo s svojimi cvetovi razveseljeval od marca do junija. Ni nam treba posebej poudarjati, kdaj zacveti božični kaktus, ki ima cvetove, ki se od velikonočnega razlikujejo po tem, da niso zvezdasti, temveč podolgovati in imajo nazaj zavihane cvetne liste. Cvetijo od oktobra do novembra. Vendar vrtnarji s posebnimi postopki gnojenja pogosto podaljšajo to obdobje ravno v čas božičnih praznikov," lastnosti kaktusov razloži Robin.

Vrtnarji s posebnimi postopki gnojenja pogosto božičnim kaktusom obdobje cvetenja podaljšajo ravno v čas božičnih praznikov. Foto: Shutterstock

Pravilo pri zalivanju: manj je več

Robin poudarja, da pri skrbi za te rastline ne smemo pretiravati z zalivanjem. Pri tem se držimo načela "manj je več". "Ključna pri skrbi za naše rastline pa je pozimi tudi temperatura. V zadnjih letih so naši domovi preveč ogreti, kar rastlinam močno škodi. Na eni strani imajo visoke temperature, na drugi pa zelo nizko zračno vlažnost, zaradi česar se mnogim rastlinam pozimi sušijo konice listov. Spomnimo, da so rastline v stanovanjih naših starih mam prezimile bistveno bolje. Zakaj? Zaradi temperature. Včasih so bili vsi prostori razen kuhinje in dnevne sobe slabo ogrevani, kar je bilo rastlinam bistveno bolj po godu," zaključi ljubiteljski botanik Robin.

"Zame so nezahtevne tiste rastline, ki brez hudih pretresov preživijo jesensko-zimsko obdobje. Mednje zagotovo sodijo vse vrste kaktusov in različne sukulente," pove ljubiteljski botanik in kemik Jan Robin. Foto: Ana Kovač

