Pred vrati je božični čas, ko bodo v številnih slovenskih domovih postavili novoletno drevesce in jaslice. Zavod za gozdove Slovenije ob tem opozarja, da lahko v gozdu naberemo največ dva kilograma mahu in ga ne smemo odvzeti z več kot ene petine površine, novoletna drevesca, ki so bila posekana v slovenskih gozdovih, pa morajo med prevozom in prodajo biti označena z modro nalepko. Kupci lahko letos novoletna drevesca, ki so bila posekana v slovenskih gozdovih, prepoznajo po modri nalepki z letnico 2024, saj Zavod za gozdove Slovenije s tem usmerja pridobivanje okrasnih drevesc z gozdnih površin na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih.

Na Zavodu za gozdove Slovenije opozarjajo, da lahko za postavitev jaslic skupno naberemo največ dva kilograma mahu, pri tem pa moramo paziti, da se mahovi ne odvzamejo z več kot ene petine površine, ki jo preraščajo. 41. člen Pravilnika o varstvu gozdov namreč pravi, "da se gozd opustoši oziroma se v njem ogrožajo njegove funkcije, če se nabirajo mahovi tako, da se odstranijo z več kot 20 odstotkov površine, ki jo mahovi poraščajo".

Če vas med nabiranjem mahu dobi inšpekcija in ga imate več kot dva kilograma, vas lahko doleti kazen v višini od 200 do 400 evrov, za opustošenje gozda pa lahko posameznik prejme od 400 do 800 evrov kazni.

Kaj pomeni modra nalepka?

Modra nalepka, na kateri je napis "Darilo gozda vašemu domu", kupce ozavešča, da je uporaba navadne smrečice iz lokalnega gozda v skladu z usmeritvami ZGS naravi najbolj prijazna oblika božično-novoletne okrasitve. Tako označena drevesca so posekana na zaraščajočih kmetijskih površinah, na površinah pod daljnovodi in na cestnih brežinah ter na namenskih nasadih na kmetijskih površinah.

Okrasna drevesca, pridelana v Sloveniji, imajo najmanjši ogljični odtis ter ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile gozdove, opozarjajo na Zavodu za gozdove Slovenije ter dodajajo, da so iz gozda oziroma narave pridobljena na gozdu in naravi prijazen način, zrasla so brez dodatnega vlaganja energije in vode ter brez uporabe pesticidov.

Ob prihodu domov drevesce prirežite in dajte v vodo

Tako pridobljena drevesca se po svoji košatosti in obliki sicer ne morejo meriti z okrasnimi drevesci iz namenskih nasadov, še pravijo na zavodu, a če upoštevamo, da bo drevesce stalo ob steni ali v kotu sobe, drevesca pravilne stožčaste oblike niti ne potrebujemo. Če smrečico takoj po prihodu domov prirežemo in jo vstavimo v stojalo z vodo, pa preprečimo tudi predčasno odpadanje iglic.

Nalepke pridobijo lastniki gozdov na ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapisani usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda, nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc pa izvaja gozdarska inšpekcija.

Odsluženo drevo razsekajte in dajte v zabojnike za organski odpad

Pozornost velja nameniti tudi odsluženim drevescem po koncu praznikov. Teh ne odlagajte v gozdove ali na gozdni rob, saj odslužena drevesca, ki niso bila vzgojena v Sloveniji, predstavljajo nevarnost za vnos bolezni v gozd. Prav tako jih ne sadite v gozd, temveč jih razsekajte in dajte v zabojnike za organske odpadke oziroma na kompost.