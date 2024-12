Popolna obutev za decembrske zabave

Foto: Mass

Prednovoletni dogodki so priložnost, da si privoščimo bolj vpadljive stajlinge, in prav obutev je tista, ki zaključi svečani videz in poskrbi, da na zabavi zasijemo. V spletni trgovini mass.si vas že čakajo čudovite kolekcije elegantne ženske in moške obutve za praznične trenutke s prijatelji, sodelavci in družino.

Šik salonarji

Če ste v dvomih, kaj obuti za prednovoletno zabavo, so klasični salonarji vedno odlična izbira. To so čevlji, ki so sinonim za eleganco in sofisticiranost, petke pa lepo dopolnijo večerna oblačila. Letos so vroč trend salonarji v kovinskih odtenkih, od zlatih in srebrnih pa vse do roza in turkiznih. So idealna kombinacija z malo črno obleko, ki je nepogrešljiv modni kos za decembrske zabave. V teh odtenkih najdete tudi gležnjarje, ki poskrbijo za zelo trendovski "party look”.

Zelo šik in moderne so tudi monokromatske modne kombinacije, kot so na primer rdeči salonarji z zaponko, ki jih obujete na rdeče hlačne nogavice in rdečo opravo. K rdečim oblačilom pa se odlično podajo tudi šik salonarji v nevtralnih barvah. Drznejša, a zelo moderna izbira so tudi salonarji v leopardjem vzorcu. Seveda pa so večno v modi tudi minimalistični stajlingi s črnimi lakastimi čevlji s peto.

Okrašena obutev

Kako bi bili videti decembrski stajlingi brez bleščic? Ta priljubljeni detajl je naravnost nepogrešljiv v tem čarobnem mesecu in z bleščicami okrašena obutev je lahko tista pika na i, ki jo iščete za popolno praznično modno kombinacijo. Bleščeči dodatki pa niso rezervirani le za salonarje in polsandale. Ljubiteljice udobne elegance boste navdušene nad lepimi okrašenimi balerinkami v slogu Mary Jane. V trgovinah Mass najdete tudi gležnjarje s peto, ki jih lahko vključite v praznične stajlinge. Izberete lahko bodisi čevlje v klasični usnjeni izvedbi bodisi z drznimi petami ter zanimivimi dodatki na zgornjem delu obutve.

Trendovska obutev z ravnim podplatom

Letošnje kolekcije obutve na mass.si ne navdušujejo samo s trendovskim in šik videzom, ampak tudi z udobjem, saj je pomembno, da se v svojih čevljih počutimo sproščeno. Ljubiteljice obutve z ravnim podplatom običajno iščejo čevlje klasične oblike, kot so balerinke in mokasini , ki pa so nekaj posebnega zaradi detajlov. To so lahko lakast zaključek, živalski vzorci, zaponke, ki so posute s kamenčki, zlati in srebrni detajli na obutvi ter drugi okraski. Tako lahko prek čevlja zelo enostavno in prefinjeno izrazijo svoj odnos do stila.

Moška zimska eleganca

Tudi moški decembra stavijo na eleganco. Oxford ali derby čevlji v črni ali rjavi barvi so večna klasika, ki jo dopolnjujejo trendovski modeli v semišu ali z lakiranim finišem ter dodatki, kot so sicer vpadljive, a ravno prav sofisticirane zaponke. V ponudbi trgovin Mass so na voljo tudi elegantni moški gležnjarji, ki so odlična izbira za hladnejše decembrske večere in vedno bolj priljubljena obutev za svečane modne kombinacije.