Božič pri vas doma: nasveti za popolne praznike

Z dodajanjem osebnih dotikov – naj bo to ljubeče izbrana dekoracija, vonj po sveže pečenih piškotih ali toplo zavetje mehke odeje – lahko vsak dom postane prava oaza praznične topline. Božič ni le praznik, je čarobno doživetje, ki združuje družine, napolni srca z radostjo in domove z ljubeznijo. Drobni detajli so tisti, ki ustvarijo tisto neotipljivo čarobnost, ki jo začutimo, ko vstopimo v skrbno okrašen prostor in se zavemo, da je dom središče prazničnega čudeža.

www.pepco.si boste našli vse, kar potrebujete za praznično okrasitev, ki popolnoma izraža vaš osebni slog. Vam je bolj všeč tradicionalni slog, kjer prevladujejo toplina rdečih in belih odtenkov, naravna estetika z elementi iz narave ali pa vas očara glamurozni blišč? V trgovinah Pepco in naboste našli vse, kar potrebujete za praznično okrasitev, ki popolnoma izraža vaš osebni slog.

Tradicija, ki se prenaša iz roda v rod

Če vas navdušuje dekoracija vaše stare mame, vas bo Pepcova kolekcija tradicionalnih božičnih okraskov zagotovo očarala. Mehke odeje v odtenkih rdeče in bele bodo vaš dom ovile v občutek domačnosti, medtem ko lahko z blazinami s prazničnimi motivi ustvarite prostor za sprostitev ob branju praznične zgodbe ali gledanju najljubših prazničnih filmov. Vonj sveče ali aromatičnega difuzorja bo ob tem poskrbel, da bo vzdušje popolno – nežno, umirjeno in praznično.

Pod tradicionalno okrašeno jelko z rdečimi okraski in bleščečimi LED-lučkami lahko darila postavite ob letos izjemno priljubljenega "paznika" daril Hrestača ali pa prikupnega jelena, ki bo pričaral nasmeh na obrazu vsakega obiskovalca.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Narava kot vir navdiha

Če želite v svoj dom vnesti umirjene tone in povezanost z naravo, Pepco ponuja čudovite dekoracije tudi za vas. Izbirate lahko med steklenimi okraski, dekoracijami v obliki storžev in venčki z LED-lučkami, ki bodo vašemu domu dodali pridih naravne elegance. Tak venček lahko obesite na vhodna vrata ali uporabite kot osrednji element na praznični mizi, kjer bo dopolnil naravno estetiko vašega doma.

Naravni detajli niso le okras, temveč prinašajo občutek harmonije in spokojnosti, ki je tako značilen za praznike.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Elegantno in bleščeče

Tisti, ki obožujete bleščeče praznične okraske, se boste zaljubili v kolekcijo Glamur. Elegantni labodi, ledene sveče in snežinke so popolna izbira za božično drevo, ki bo izstopalo z eleganco in prefinjenostjo. Girlanda iz perl je popoln dodatek, ki nadomesti klasične girlande in prostoru doda pridih prestiža.

Prazniki niso le čas tradicije, temveč tudi trenutek, ko si lahko privoščimo nekaj drugačnega, nekaj, kar izraža našo osebnost in stil. Z izdelki iz te kolekcije boste zagotovo navdušili vse goste.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Praznična ponudba za vsak okus in vsak kotiček doma Pepco ni le trgovina z dekoracijami – v ponudbi boste našli tudi čudovito posodo za praznične pojedine, praktična in edinstvena darila za vse člane družine in prijatelje ter udobna oblačila za vso družino, ki so idealna za sproščene praznične dni. Ne samo, da boste našli vse, kar potrebujete za popoln praznični dom, temveč boste to dosegli po izjemno nizkih cenah. Ustvarite čarobne trenutke z izdelki, ki ne obremenijo vašega proračuna, in se osredotočite na tisto, kar je zares pomembno – čas, preživet z vašimi najdražjimi. PREVERITE NJIHOVO PONUDBO!

Kaj letos podariti?

Razveseliti najbližje z darilom je ena najlepših stvari v prazničnem času. Preverite naše predloge, kaj lahko letos podarite.

Praznična miza kot osrednje prizorišče

Praznični december je čas, ko vsak kotiček našega doma zažari v čarobni svetlobi. Jedilna miza je v tem času simbol druženja, smeha in ljubezni. Izberite čudovit prt, dodajte dekorativne sklede za prigrizke in pustite, da svečke ustvarijo prijetno, mehko svetlobo.

Ne pozabite na peko piškotov – poseben set za testo in valjarji s prazničnimi vzorci bodo poskrbeli za zabavo, medtem ko bodo otroci izrezovali svoje najljubše oblike.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Sproščen stajling za praznične večere

Za popolne praznične večere potrebujete udobna oblačila. Pepco ponuja kolekcijo mehkih puloverjev, kompletov in pižam z zimskimi motivi, ki so idealni za sproščeno posedanje ob kaminu z vročo čokolado v roki.

Fotogalerija 1 / 3 / 3