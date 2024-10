V Picassovem muzeju v Parizu manj znana dela Jacksona Pollocka

Ameriški slikar Jackson Pollock ni nikoli osebno srečal Pabla Picassa, a je na njegovo umetnost pomembno vplival zlasti v njegovih prvih letih ustvarjanja. V Picassovem muzeju v Parizu so s približno stotimi deli ponazorili, kako ga je navdihoval španski mojster kubizma. Razstava je na ogled do 19. januarja 2025, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Razstava je ena redkih, ki v takšni obliki osvetljuje začetke enega glavnih predstavnikov abstraktnega ekspresionizma. Dela na razstavi se raztezajo od leta 1934 do leta 1947, ko sta na Pollocka med drugim vplivali umetnost ameriških staroselcev in evropska avantgarda, v okviru katere je imel pomembno vlogo prav Pablo Picasso (1881–1973).

Pollock (1912–1956) je Picassovo delo spoznal prek svojega starejšega brata Charlesa Pollocka, ki je bil prav tako slikar. Ta mu je pošiljal revije z reprodukcijami Picassovih del, je pojasnila kustosinja razstave Joanne Snrech. Še posebej ga je navdušila Guernica.

Razvijal tehniko akcijskega slikanja

Še pobliže je Picassa spoznal leta 1939 na razstavi njegovih del v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku. Vpliv španskega slikarja se je odrazil v njegovih risbah in slikah, kjer se pojavljajo motivi maske in bika, bližina Picassu pa je opazna tudi v formalnem smislu.

Od leta 1946 naprej je Pollock razvijal tehniko akcijskega slikanja, pri katerem je barve uporabljal s polivanjem, kapljanjem na platno s čopičem ali neposredno iz posod. To mu je prineslo vzdevek Jack the Dripper in hkrati tudi slavo po vsem svetu.

