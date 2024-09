Ta konec tedna bo v ospredju kulinarika. V Ljubljani se bodo zbrali strokovnjaki iz sveta kavne industrije, na Primorskem bo dišalo po morski hrani, v Mozirskem gaju pa se bo odvilo državno tekmovanje za najtežjo bučo. Med glasbenimi dogodki izstopata koncert Klape Intrade in Tomislava Bralića v ljubljanskih Križankah ter Nine Pušlar v Radljah ob Dravi.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Vam diši pršut, kava ali ribe? Imate doma bučo velikanko?

Ta konec tedna zagotovo ne boste lačni in žejni. Po vseh koncih Slovenije se bodo namreč odvijali številni kulinarični dogodki za razvajanje brbončic. Ljubljana se bo prelevila v središče kavnih festivalov. Po nekaj letni pavzi se bo v mestnem muzeju zbralo več kot tri tisoč obiskovalcev iz vse Evrope ter vrhunskih mednarodnih strokovnjakov iz sveta kavne industrije, kot sta James Hoffmann in Tim Wendelboe. Odvijal se bo Ljubljana Coffee Festival, ki je namenjen izmenjavi znanj in dvigu standardov v industriji.

Na Primorskem bo dišalo po morski hrani, saj je na sporedu drugi letošnji Pomol okusov v Izoli. Običajno ima glavno besedo sardela, na voljo pa bodo tudi druge morske dobrote, kot so testenine s tartufi, tagliati, pršut ali istrski fritli. Na Guštfestu v Laškem pa bo za kosilo poskrbelo več slovenskih chefov, ki bodo ustvarjali kulinarične kreacije street food. Rdeča nit letošnje prireditve je 170-letnica tamkajšnjega zdravilišča.

Pestro bo tudi v Mozirskem gaju, kamor se po enoletnem premoru vrača državno tekmovanje za najtežjo bučo. To bo potekalo v soboto, ko bodo pridelovalci v park pripeljali svoje buče velikanke. Po tehtanju bodo razglasili zmagovalko, podelili pa bodo tudi priznanja za najdaljšo in najlepšo bučo ter najtežjo lubenico.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tudi tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja gurmane in kulinarične avanturiste.

Na izolskih stojnicah lahko uživate v raznovrstni kulinarični ponudbi lokalnih gostinskih ponudnikov in vinarjev. Foto: Dragan Zlatanovič

Tradicionalni koncert v Križankah ali Radljevanje

V ljubljanske Križanke se po dveh razprodanih koncertih vrača ena najbolj romantičnih hrvaških zasedb Klapa Intrade in priznani pevec Tomislav Bralić. Organizatorji vabijo na dalmatinski glasbeni večer, kjer bodo odmevale njihove uspešnice Zalutali pogled, Zora bila in Ne mogu te prestat ljubit.

Na samostojnem koncertu v Radljah ob Dravi pa vas bo razvajala ena in edina Nina Pušlar. S sedmimi studijskimi albumi velja za eno najbolj predvajanih izvajalk na našem glasbenem parketu, obiskovalce koncerta pa bo razveselila s skladbami, kot so Nina, Nina, Nina, Svet je tvoj in Lepa si.

Nina Pušlar je že pet let najbolj predvajana izvajalka v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Doživetja v naravi

Prihajajoči konec tedna bo poskrbljeno tudi za ljubitelje športa. Strastni tekači, ljubitelji narave in športni navdušenci se lahko udeležite tradicionalnega športnega dogodka v Posočju. Na sporedu je namreč Blitz Bovec maraton, kjer se lahko preizkusite na treh različnih trasah – 8, 22 ali 42 kilometrov. Med ambasadorji maratona sta tudi nekdanja slovenska vrhunska športnika Dejan Zavec in Jure Košir, ki sta se dogodka udeležila že večkrat.

V objemu Julijskih Alp bo medtem potekal največji slovenski trail tekaški dogodek Julian Alps Trail Run, na katerem pričakujejo več kot tri tisoč tekačev s celega sveta. Izkušeni tekači se boste lahko preizkusili na 120-, 80- in 50-kilometrski razdalji, vsi tisti, ki se s trail tekom šele spoznavate, pa boste lahko uživali na 10-, 15- ali pa 25-kilometrski trasi.

Tisti, ki imate raje krajše razdalje, pa se lahko udeležite Valvasorjevega pohoda na Bogenšperku. Pohodniki se bodo podali na 11-kilometrsko progo po obronkih nekdanjega posestva Bogenšperk, ki povezuje pet gradov – Bogenšperk, Črni potok, Lihtenberk, Selo in Slatna.

Lanskoletnega maratona se je udeležil tudi nekdanji slovenski boksar in poslanec Dejan Zavec. Foto: Blitz Bovec maraton

Vili Resnik v Mengšu, Ines Erbus v Škofji Loki

Med bolj priljubljenimi dogodki so zagotovo veselice, kjer je poskrbljeno za dobro glasbo, zabavo in družbo. Ta konec tedna jih je nekaj znova na sporedu. V petek se bo v Mengšu odvil sejem, kjer bo za zabavo poskrbela skupina Mambo Kings.

Med sobotnimi dogodki pa priporočamo veselico v Novi Gorici (Čepovan) z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami, v Sostrem (Ljubljana) s skupino Gadi, Mengšu z Vilijem Resnikom, Rogatcu s Severino in Ansamblom Stil ter Škofji Loki (Dvorec Visoko) z Dejanom Dogaja in Ines Erbus.

Resnik je pred kratkim združil moči z Miranom Rudanom, s katerim bosta na dveh skupnih koncertih izvedla največje uspešnice skupine Pop Design. Foto: Ana Kovač

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

