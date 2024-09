Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Zlatko gre prek trnja do zvezd

Na področju glasbe bo pestro predvsem v soboto. V Avditoriju Portorož pripravljajo koncert skupine Laibach, ki sicer redko nastopa v Sloveniji. Gre za posebno turnejo ob ponovni objavi njihovega kultnega albuma Opus Dei, ki so ga posodobili po 26 letih od izida. V Portorožu bodo tako zazvenele pesmi, kot so Life is Life, Leben heisst Leben in Geburt einer Nation.

Po burnem sporu z raperjem Challetom Salletom v Križanke prihaja eden najprepoznavnejših slovenskih raperjev Zlatko. Tam pripravlja veliki koncert, ki ga je poimenoval Prek trnja do zvezd, na katerem se mu bodo pridružili številni gostje in razširjena glasbena zasedba, med drugim raperja Nipke in Trkaj. Kot pravi, je koncert namenjen predvsem poslušalcem in ljubiteljem kakovostnega slovenskega rapa.

Med vidnejšimi sobotnimi dogodki je še žur v Ilirski Bistrici, kamor prihaja hrvaška pevka Severina.

Raper Zlatko je bil zadnje mesece v središču pozornosti zaradi burnega spora s Challetom Salletom. Foto: Mediaspeed

Dan prej lahko obiščete koncert še enega hrvaškega glasbenika. V športno dvorano Duplek namreč prihaja Petar Grašo, ki bi moral sprva nastopiti na gradu Vurberk, a so lokacijo zaradi napovedanega slabega vremena prestavili. Uživali boste lahko v njegovih uspešnicah, kot so Moje Zlato, Ako te pitaju, Fritula in Ko nam brani.

Še en prestavljen koncert pa bo na Bledu, kamor prihaja skupina Flirrt. Ta je v svoji karieri odigrala več kot tisoč koncertov in posnela več kot 120 avtorskih skladb. V ospredju koncerta v festivalni dvorani bodo zagotovo pesmi Romeo in Julija, V mojem telesu, Ko je ni in Punca v belem.

Petar Grašo bi moral sprva nastopiti na gradu Vurberk, a so lokacijo zaradi napovedanega slabega vremena prestavili. Foto: Mediaspeed

Modna revija okrašenih krav

V ospredju tega konca tedna bo tudi tradicionalni Kravji bal v Bohinju, ki bo letos potekal v že 66. izvedbi. Organizatorji poudarjajo, da gre za pravi bohinjski praznik, ki ga ne smete zamuditi. Na nedeljski prireditvi sodelujejo planšarji, ki z višje ležečih planin privedejo okrašene črede živine, te pa se sprehodijo med obiskovalci. Poskrbljeno bo tudi za dobro hrano in zabavo, zbrane bodo namreč zabavali Ansambel Saša Avsenika, Ansambel Igor in Zlati zvoki ter številne folklorne skupine.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja gurmane in kulinarične avanturiste. V soboto bodo gostovali še v Novem mestu.

Na Kravjem Balu sodelujejo planšarji, ki z višje ležečih planin privedejo okrašene črede živine. Foto: Mitja Sodja (Bohinj.si)

V Sežani Modrijani, v Zbiljah Miran Rudan

Tudi ta konec tedna je na sporedu vrsta gasilskih veselic, ki so v zadnjih letih še posebej priljubljene med mladimi. V petek bosta dve večji veselici, na katerih bodo nastopili številni slovenski glasbeniki in glasbene skupine. V sklopu dogodka Opasilo Lokev 2024 v Sežani (Lokev) bodo zbrane zabavali Modrijani in Johnny DJ, na Zbiljariji (Dobrava ob Zbiljskem jezeru) pa Ansambel Saša Avsenika, Miran Rudan inDesign, Ansambel Stil, DJ Domači in skupina Agropop.

Pestro bo tudi v soboto, ko bo prav tako potekal dogodek Opasilo Lokev. Med nastopajočimi bodo Miran Rudan inDesign ter skupina Lisjaki. Priporočamo pa tudi obisk veselice na Vranskem z Modrijani ter v Mirni z Ansamblom Saša Avsenika in Ansamblom Vzrock.

Miran Rudan inDesign v petek nastopajo na Zbiljariji, v soboto pa še na dogodku Opasilo Lokev. Foto: Mediaspeed

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

