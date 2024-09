Začenja se 35. Pikin festival

Po že nekaj izvedenih predfestivalskih dogodkih in odprtih razstavah se bo danes dopoldne na Titovem trgu v Velenju začel 35. Pikin festival. Do petka ta največji slovenski dogodek za otroke in družine prinaša vrsto prireditev in delavnic, prepletenih s kulturno vzgojo, v mestu pa vsak dan pričakujejo veliko obiskovalcev iz vse Slovenije.

Pikin festival bo letos potekal pod sloganom Na zeleno barvam svet. Ta je v sozvočju z nazivom evropski zeleni list, katerega nosilka je letos Mestna občina Velenje.

Slogan bo ves čas festivala obiskovalce na igrive, ustvarjalne in poučne načine vzpodbujal in opogumljal k večji skrbi za okolje. Sicer pa bistvo festivala vseskozi ostaja ustvarjalnost otrok in družin, je na predstavitvi programa minuli teden poudarila direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny.

Namesto župana bo mesto vodila Pika Nogavička

Pika Nogavička bo danes, kot veleva tradicija festivala, od župana velenjske občine prevzela oblast v mestu, nato pa se bo v festivalskem tednu vse do vključno petka na več odrih zvrstilo več kot sto kulturno-umetniških dogodkov ter ustvarjalnih in doživljajskih delavnic. Na voljo bo tudi 12 tematskih poligonov, manjkalo ne bo presenečenj. Osrednja prizorišča dogajanja bodo Titov trg, Rdeča dvorana in mestno otroško igrišče.

Med vrhunce 35. Pikinega festivala spada obisk letošnje častne pokroviteljice festivala, predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki ji bo Pika v sredo popoldne podelila naziv Pikine ambasadorke.

Pikin festival ima tudi dobrodelno noto. Da bo uspešno izveden, pa bo na njem delalo skoraj 500 oseb, med njimi poleg festivalske ekipe tudi skoraj 300 dijakov, ki prihajajo v okviru obveznih šolskih vsebin, in okoli 160 študentov.

Pozor, možni prometni zastoji!

Med drugim bodo prihodnji teden vsak dan od ponedeljka do četrtka v mestu gostili več kot 30 avtobusov, tako da lahko v Velenju prihaja tudi do prometnih zastojev. Šolske skupine so napovedane iz vse Slovenije.

35. Pikin festival, s katerim po navedbah organizatorjev živi vse mesto, se bo na Titovem trgu zaključil v petek, 13. septembra, ob 17.30 s podelitvijo zlatih pik.