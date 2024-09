Črna na Koroškem gosti 24. Svetovni festival praženega krompirja

V Črni na Koroškem bo danes dišalo po praženem krompirju, saj bo tam potekal 24. Svetovni festival praženega krompirja. Pričakujejo več kot 50 ekip, predvidoma tudi kakšno iz tujine, vsaka pa naj bi po svojem receptu in ob upoštevanju desetih zapovedi za pražilce pripravila jed iz 50 kilogramov krompirja.

To ni tekmovanje, ampak festival, pravijo organizatorji. Vsako leto ga praviloma v drugem kraju organizira Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Pri organizaciji tokratnega festivala, ki bo v Črni potekal pri stadionu, sodelujeta še Turistično društvo Črna na Koroškem in tamkajšnja občina.

Ekološko obarvan praznik krompirja

Uradni del prireditve se bo začel ob 12.30 z društvenimi fanfarami, pozdravom in himno praženemu krompirju. Do takrat mora biti pražen krompir pripravljen, sodelujoče ekipe pa ga lahko obiskovalcem začnejo deliti po koncu himne, to je nekje okoli 13. ure. Delili ga bodo v izključno ekološko sprejemljivih posodicah. Že od začetkov festivala namreč velja, da na dogodku ni plastike, je za STA povedal predsednik Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi Stane Menard.

Organizatorji obiskovalcem svetujejo, da pražen krompir degustirajo, in sicer pri več različnih stojnicah in v manjših količinah, saj bodo le tako lahko preizkusili več vrst praženega krompirja.

Festival vsako leto pritegne številna turistična in druga društva, ki pripravljajo pražen krompir, dogodek pa je tudi priložnost za vse lokalne ponudnike, gostince, pridelovalce in druge, da se predstavijo.

Kako povezati krompir s filatelijo?

Posebno pozornost so letošnjemu festivalu namenili koroški filatelisti, ki bodo s svojo ekipo tudi sodelovali pri pripravi praženega krompirja. Že prej, v petek, pa je bil v počastitev festivala na pošti 2393 Črna na Koroškem v uporabi priložnostni poštni žig, hkrati sta izšli tudi priložnostna poštna ovojnica in razglednica. V prostorih pošte so na ogled postavili tudi priložnostno filatelistično razstavo Okusiti Slovenijo na znamkah Pošte Slovenije. Postavil jo je Jože Keber.

Med drugim je leta 2012 Pošta Slovenije izdala redno poštno znamko Pražen krompir. Po fotografiji Črnjana Toma Jeseničnika jo je oblikoval Edi Berk, so med drugim še sporočili iz Koroškega filatelističnega društva.