Z etnografsko povorko in predajo oblasti županje Nuške Gajšek princu karnevala Marku Šamperlu, ptujskemu mestnemu sodniku Francescu Guffanteju, se je danes na Ptuju uradno začelo 65. Kurentovanje. Povorke se je udeležilo več kot 2.400 nastopajočih iz štirih držav. Po ocenah organizatorjev je dogodek pritegnil 17.000 domačih in tujih obiskovalcev. Utrinke z otvoritve si oglejte v zgornjem posnetku.

V povorki je po podatkih Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj sodelovalo 81 skupin in društev iz štirih držav: Italije, Hrvaške, Bolgarije in Slovenije.

"Zagotovo smo v 65 letih že večkrat pokazali in dokazali, da na Ptuju znamo in zmoremo organizirati vrhunsko prireditev, kot je Kurentovanje. Ta ne samo združuje zgolj ljudi, željne zabave, ampak tudi neguje našo kulturno dediščino in tradicijo," so v sporočilu za javnost povzeli ptujsko županjo Nuško Gajšek. "Kurentovanje je dogodek, ki združuje tradicijo, ljudi in veselje. Letos pričakujemo še boljši obisk kot lani, saj so pripravljeni številni novi dogodki, ki bodo pritegnili obiskovalce," pa je dejal direktor javnega zavoda Matic Ber.

V povorki je sodelovalo 81 skupin in društev iz štirih držav: Italije, Hrvaške, Bolgarije in Slovenije. Foto: Stanko Kozel

Spremenjena trasa povorke

Med novostmi je spremenjena trasa etnografske povorke, ki se je začela na Zadružnem trgu in nadaljevala skozi staro mestno jedro. Predstavilo se je več kot 80 skupin iz najrazličnejših društev, ki predstavljajo avtohtone lokalne in druge etno like iz Slovenije ter tujine.

"Letos se trasa etnografske povorke na željo sodelujočih vrača na 'staro izhodiščno mesto'. Potekala bo namreč s parkirišča na Zadružnem trgu, preko peš mosta, po Cankarjevi na Prešernovo ulico, nato po Slomškovi mimo tržnice, pred mestno hišo, do Minoritskega trga z iztekom pri Miheličevi galeriji," je povedal Ber.

Na mestni tržnici je sejem domačih rokodelcev Lokalko, po povorki pa sta na Mestnem trgu sledila pustna zabava na prostem in Pustno ringarajanje za najmlajše.

Na vseh prireditvah javnega pomena organizatorji pričakujejo približno 6.800 udeležencev iz devetih držav. Foto: Stanko Kozel

Kuhanje najboljše obare

Na Novem trgu je pod okriljem Lions kluba Ptuj potekala tradicionalna dobrodelna Obarjada, na kateri se skupine lokalnih gospodarstvenikov, politikov in ostalih Ptujčanov pomerijo v kuhanju najboljše obare, izkupiček zbranih donacij pa gre v dobrodelne namene. Kot so zapisali organizatorji, so zbrali 39.420 evrov.

V nedeljo se pričenjajo večerni prikazi etnografskih likov in mask, ki bodo zasedali prostor pred mestno hišo skoraj vsak dan od 18. ure dalje. Nov vrhunec dogajanja bo prihodnji konec tedna s sobotnim pustnim korzom ter nedeljsko mednarodno karnevalsko povorko, Kurentovanje pa se bo zaključilo na pustni torek, 4. marca, s predajo oblasti in pokopom pusta.

Na vseh prireditvah javnega pomena organizatorji pričakujejo približno 6.800 udeležencev iz devetih držav, kar Kurentovanje po navedbah Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj uvršča na sam vrh prikazov pustne dediščine v Sloveniji in Evropi.

Kurentovanje se bo zaključilo na pustni torek, 4. marca, s predajo oblasti in pokopom pusta. Foto: Stanko Kozel