V prihodnjih enajstih dneh bo najstarejše slovensko mesto prizorišče enega najbolj zanimivih karnevalov na svetu. Začenja se namreč že 65. tradicionalno Kurentovanje, ko bodo mesto zavzeli pustne maske in kurenti ter s skupnimi močmi pregnali zimo. V sklopu festivala bodo potekali številni dogodki, ki bodo na Ptuj pritegnili ogromne množice obiskovalcev.

Dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Pestro dogajanje za otroke in odrasle

Ptujsko Kurentovanje, ki letos poteka v že 65. izvedbi, se tradicionalno začenja s kurentovim skokom, ki naznani začetek pustnega časa. Tega so na Ptuju pripravili v začetku februarja, zdaj pa se v mestu začenja osrednji program, v sklopu katerega bo več privlačnih dogodkov. Enajstdnevni karneval bodo otvorili s sobotno etno povorko in ga končali na pustni torek, ko se bodo od pusta tudi uradno poslovili.

Med vidnejšimi prizorišči festivala je Arena Campus Sava, ki se je za en mesec spremenila v karnevalsko dvorano in gosti številne glasbenike iz Slovenije in tujine. Tokrat bodo nastopili Neda Ukraden, Željko Bebek, domača skupina Rockmantika (v petek) in DJ Umek (v soboto).

Enajstdnevni program ponuja pestro dogajanje tako za otroke kot odrasle. Foto: STA

Poleg tradicionalnega kurentovanja na Ptuju nekaj pustnih dogodkov pripravljajo tudi v drugih krajih po Sloveniji. V Novi Gorici se bo na zadnji delovni dan tega tedna odvilo (pred)pustno Stilovanje z Ansamblom Stil, Tjašo Božič in Damjanom Murkom, dan kasneje pa bodo pustovali tudi v Markovcih, kjer se bodo zbrale skupine Plavi orkestar, ET, Firbci in Skater.

V Celje medtem prihaja srbska pevka Sandra Afrika, Adi Smolar pa bo zabaval obiskovalce koncerta v Trebnjem. Med sobotnimi glasbenimi dogodki pa so gostovanje Siddharte v Murski Soboti ter après-ski zabave na Kopah, Golteh in Krvavcu, kjer se bodo zabavali z Ansamblom Stil, Miranom Rudanom in Polkaholiki.

Zamenjajte stara oblačila in se zavrtite na plesišču

Če vam v omari stojijo odvečna oblačila, ki jih že dolgo ne nosite, lahko ta zamenjate s kosi nekoga drugega. Mestni muzej Ljubljana namreč v petek pripravlja izmenjevalnico oblačil, ki je odlična priložnost, da na trajnosten način osvežimo svojo garderobo. Prinesite oblačila, ki ste se jih naveličali, so vam premajhna ali jih preprosto ne potrebujete več in si izberite nekaj, kar je prinesel nekdo drug.

V prestolnici vse do 12. marca, ko se ptički ženijo, poteka tudi večtedenska prireditev LUV fest, ki združuje ljubezen, umetnost in "vandranje". V sklopu festivala, ki je namenjen vsem generacijam, lahko obiščete raznovrstne delavnice tako za samske kot pare, pogovorne večere, plesne tečaje, vodene oglede in še marsikaj. Ta konec tedna (petek) bo v Festivalni dvorani potekal valentinov ples.

Valentinov ples je del festivala LUV fest, ki v prestolnici poteka do 12. marca. Foto: Shutterstock

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

