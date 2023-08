Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

(količina: za tri osebe)

- 0,5 kg krompirja

- 2 jajci

- 300 g moke

- česen

- peteršilj

- malo soli

- malo popra

Postopek:

Naribamo krompir na drobno in ga pustimo, da se iztisne voda. Dodamo moko, jajca, česen, peteršilj in malo vegete ter sol. Vse skupaj dobro zmešamo in na vroče olje polagamo z žlico, nato naredimo majhne zrezke. Na vsaki strani jih zlato popečemo.