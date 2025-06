"Danes nas je pretresla novica. Z veliko žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil naš brat, prijatelj in izjemen človek Boris Krmac," so prek družbenih omrežij sporočili člani skupine Pomaranča ter njegovi družini in vsem bližnjim izrazili sožalje.

"Boris, upamo, da zgoraj zdaj grmiš skupaj z Bobatom in Maretom kot v tistih starih dobrih časih," so se v zapisu spomnili tudi bobnarja Franca Teropšiča, znanega pod vzdevkom Boba, in basista Marka Heraka, ki sta umrla leta 2022, prvi septembra, drugi oktobra.

Skupino Pomaranča sta leta 1979 ustanovila kitarist Mijo Popovič in vokalist Zlatko Magdalenič, nato so se jima pridružili še klaviaturist Tomaž Žontar, bobnar Franc Teropšič in basist Marko Herak. Skupina je čez leta doživela več menjav članov, Krmac se je zasedbi kot pevec pridružil leta 1995 in z njim je Pomaranča izdala svoj četrti album Takoj se dava dol.