Radio 1 je na novinarski konferenci sporočil, kdo bo v dobrodelni akciji Deželak junak nasledil dolgoletni prvi obraz akcije Miho Deželaka. Naslednik Deželaka junaka je postal nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc.

Naslednika Deželaka junaka, ki je bil deset let prvi obraz dobrodelne akcije Radia 1, so sporočili na današnji konferenci. To je postal nekdanji smučarski skakalec, danes pa gostinec in komik Cene Prevc, ki bo z novo vlogo stopil v velike čevlje svojega predhodnika Mihe Deželaka.

Ta je vlogo in žezlo predal mlajšemu nasledniku, ki prihaja iz smučarske dinastije Prevc in bo v prihodnje prevzel vlogo prvega voznika kvadrocikla. Novi junak Dežele junakov Cene Prevc je povedal, da v nove čevlje ne stopa kot nov junak in še "manj, da bi koga zamenjal", saj naziv junaka po njegovem mnenju še naprej pripada Mihi Deželaku.

"Danes sem tukaj kot eden tistih, ki, če me sprejmete, bo nosil to štefeto vseh nas še naprej," je še dejal Cene Prevc.

Na dogodku je zapela tudi Nina Pušlar. Foto: Veronika Žabjek

"Ko je prišel prvi klic Mihe Deželaka, ki mi je tudi prenesel voljo poslušalcev, je bilo to predvsem pozitivno presenečenje. Trenutno sem v obdobju, ko mi res ni dolgčas, zato je bila prva misel: A še to?" je smeje povedal Prevc. Dodal je, da je akcijo spremljal že prej, tako kot večina ljudi.

"Vedno me je fasciniralo, da lahko ena akcija poveže toliko ljudi, in ko so ljudje povezani, se lahko zgodijo velike stvari. Mali človek s povezovanjem dobi moč in to mi je fascinantno. Kamorkoli pride karavana, se zgodi nekaj posebnega. Vasi, kraji, mesta – vsi se združijo v eno. To je ena redkih stvari, poleg športa, ki res poenoti Slovenijo. Po premisleku sem si rekel: zakaj pa ne?" je še povedal Prevc.

Kako se bo spopadel z novimi izzivi v novi vlogi?

Prevc je povedal še, da je nova vloga zanj velika čast in tudi velika odgovornost. "Hvala vsem, ki ste me predlagali. Res ste me pozitivno presenetili. Očitno sem v življenju nekaj naredil prav, da ste me povezali z zgodbo, ki ima takšno težo in takšno srce," je še dodal.

Kako se bo Cene Prevc spopadel z novim izzivom? "Sem trmast, hkrati pa me res tako zelo žene poslanstvo akcije – pomagati otrokom iz socialno ogroženih družin. Najhuje je, ko imaš občutek, da si odrinjen na rob družbe. Tega si res ne zasluži nihče," je še povedal drugi najstarejši iz družine Prevc.

Ceneta Prevca so razkrili s pomočjo čelade, ki je skrivala obraz. Foto: Veronika Žabjek

Kako so doma sprejeli, da bo postal del akcije Dežela junakov? Žena ga ima večkrat na telefonu, kot doma.

"Iskreno? Prvi odziv doma je bil: 'A res? Še en projekt?' Žena me ima včasih res več na telefonu kot doma, tako da bo očitno treba malo bolje planirati urnik. Ampak ko sva se pogovorila o tem, kaj Dežela junakov pomeni in komu je namenjena, je rekla samo še: 'Če verjameš v to, potem pojdi.' In to je bila tista potrditev, ki jo doma najbolj potrebuješ. Ne bo lahko, saj bo večino dela v tistem času padlo nanjo, ampak vsak ima svojega junaka – in Julija je prav gotovo moja junakinja," je še o domači podpori in podpori njegove žene Julije, povedal Cene Prevc. Foto: Veronika Žabjek

Prevc: Vem, da pri tej zgodbi nikoli ne voziš sam

"Edina stvar, ki mi še vedno ni čisto jasna, je, kako bom prekolesaril vse te kilometre. To bo očitno tema za kakšen dodaten trening. Ampak me ni strah, ker vem, da pri tej zgodbi nikoli ne voziš sam. Vedno je nekdo ob cesti, vedno je nekdo, ki te potisne naprej, ko zmanjka moči," je še sklenil.

Skupno so v več kot desetih letih dobrodelne akcije Deželak junak zbrali več kot 6,2 milijona evrov sredstev, s katerimi so mnogim otrokom omogočili počitnice na morju in pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin.

