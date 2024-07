Kako preprečiti boleče drgnjenje kože med stegni?

Uporabite otroški puder

Puder za dojenčke lahko zelo učinkovito zmanjša trenje in vpija vlago, kar preprečuje draženje kože. Nanesite ga na notranjo stran stegen pred hojo ali telesno aktivnostjo. To bo vsekakor pomagalo preprečiti neprijetne bolečine.

Foto: Shutterstock

Nosite oprijete kratke hlače

Oprijete kratke hlače ali pajkice, ki jih nosite pod obleko ali krilom, preprečujejo neposreden stik med kožo na stegnih. To bo pripomoglo k brezskrbnemu gibanju.

Foto: Shutterstock

Uporabite kreme proti drgnjenju

Obstajajo posebne kreme in mazila, zasnovane za preprečevanje drgnjenja kože. Te kreme ustvarijo zaščitni sloj, ki vam bo brez dvoma pomagal. Odlično se obnese tudi vazelin. Spremembe boste opazili, že če ga boste nanesli manjšo količino.

Dezodorant

Dezodorant lahko pomaga zmanjšati potenje. Nanesite ga na notranjo stran stegen pred hojo.

Uporabite bandažne trakove

Bandažni trakovi so elastični trakovi, ki jih prilepite okoli stegen. Ustvarijo zaščitno plast med kožo in preprečijo drgnjenje. So nemoteči in udobni za nošenje pod oblačili.

Foto: Shutterstock

Ohranite kožo suho

Ohranite kožo čim bolj suho, saj vlaga povečuje drgnjenje. Poleg pudra lahko uporabite tudi vložke ali blazinice, ki vpijajo pot.

Redna osebna higiena

Redno umivanje in sušenje kože preprečuje nabiranje bakterij in zmanjša tveganje za draženje. Uporabite blago milo in se po prhanju temeljito osušite.

