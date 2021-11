Volkodlak med nami (Werewolves Within)

ZDA │ 2021 │ 92 min. │ Komična grozljivka R: Josh Ruben I: Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil, Sarah Burns IMDb: 6,0/10 │ Rotten Tomatoes: 86 % │ Uporabniki Googla: 82 %

Prebivalci mesteca Beaverfield so razdeljeni zaradi nestrinjanja s predlagano gradnjo vodovoda. Ko mestece zajame snežni metež, ostanejo meščani ujeti v lokalni krčmi, kjer jim začne po življenju streči skrivnosten stvor.



Na novo prispeli gozdni čuvaj Finn in poštna delavka Cecily poskušata ohraniti mir in odkriti resnico o strašljivem bitju, ki trpinči majhno skupnost.

"Film Volkodlak med nami se je pridružil redkemu klubu filmskih priredb videoiger, ob katerih si ne želim iztakniti oči." Johnny Oleksinski, New York Post

"Film Volkodlak med nami se ne boji zasaditi zob v aktualne dogodke in ima oster ugriz, ki se zdi svež, celo neustrašen." Tomris Laffly, Variety

"Grozljiva komedija Volkodlak med nami je tako smešna kot zlobna. Ne le, da je ni težko vzljubiti, zlahka jo tudi razumemo." Noel Murray, Los Angeles Times

"S sanjsko zasedbo in bistroumnim komentarjem o naših prepirljivih časih je film Volkodlak med nami čudovit – eno od najboljših presenečenj leta 2021." Randy Myers, San Jose Mercury News

Napovednik filma Volkodlak med nami: Zanimivosti: Scenarij Mishne Wolff temelji na istoimenski videoigri iz leta 2016, ki jo je razvilo podjetje Red Storm Entertainment in izdalo podjetje Ubisoft.

Mestece Beaverfield v ameriški zvezni državi Vermont je sicer prav tako izmišljeno, večino prizorov filma so posneli na območju doline Hudson v zvezni državi New York.

Mestece Beaverfield v ameriški zvezni državi Vermont je sicer prav tako izmišljeno, večino prizorov filma so posneli na območju doline Hudson v zvezni državi New York. Na spletnem zbiralniku filmskih kritik Rotten Tomatoes je film pozitivno ocenilo kar 86 odstotkov kritikov.



Volkodlak med nami (2020) je s tem postal daleč najbolj hvaljena celovečerna priredba katerekoli videoigre v zgodovini.



Drugo in tretje mesto na tej lestvici trenutno zasedata filma Pokemon: Detektiv Pikachu (2019) in Ježek Sonic (2020) – prvega je pozitivno ocenilo 68 odstotkov kritikov, drugega pa 63 odstotkov kritikov.

Volkodlak med nami (2020) je s tem postal daleč najbolj hvaljena celovečerna priredba katerekoli videoigre v zgodovini. Drugo in tretje mesto na tej lestvici trenutno zasedata filma Pokemon: Detektiv Pikachu (2019) in Ježek Sonic (2020) – prvega je pozitivno ocenilo 68 odstotkov kritikov, drugega pa 63 odstotkov kritikov.



Obema celovečercema pa je poleg žanra skupno tudi to, da se dogajata v odročnih kočah.

Film so premierno prikazali na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku.

