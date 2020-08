Spremljajte globalno pustolovščino vrhunskega ribiča

Mogočne reke

Premierno od sobote, 15. avgusta, ob 20.10. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Raziskovalec, znanstvenik in ekstremni ribič Jeremy Wade bo na novi misiji uporabil svojo prepoznavno ribiško palico za povsem nov namen.

Svetovne reke doživljajo dramatične spremembe in Jeremy se tega še kako dobro zaveda. V zadnjih 40 letih so superroparice praktično izginile iz rečnih sistemov našega planeta, še najbolj pa se Jeremy boji morebitne prihodnosti, v kateri bi izginile vse rečne pošasti.

V tej preiskovalni seriji se bo Jeremy podal na globalno pustolovščino, da bi preveril stanje šestih najmogočnejših in najbolj ikoničnih rek na našem planetu.

Večer z Jeremyjem Wadom

Od 15. avgusta vsako soboto ob 20.10. │ Foto: ITV Global

Jeremyju se bomo pridružili pri lovu na legendarne plenilce in rečne "pošasti", ki prebivajo v nekaterih najbolj zahrbtnih in mogočnih rekah na planetu.

Gledalce bo sprva pritegnila razburljiva predstavitev velikanskih, spektakularnih in edinstvenih rib, na male zaslone pa boste ostali prikovani zaradi Wadovega druženja s prebivalci obrečnih mest in vasic, pa tudi zaradi njegove strasti do teh krajev in ribiških legend.