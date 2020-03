Smeh in dobra volja v času korone

Med epidemijo koronavirusa smo na malih zaslonih poiskali deset šaljivih in bolj ali manj optimističnih filmov, ki vam bodo med samoosamitvijo pomagali izboljšati razpoloženje.

Brianovo življenje (Monty Python's Life of Brian, 1979)

Anarhična satira na institucionalno religijo in hudomušna parodija hollywoodskih bibličnih spektaklov v režiji in izvedbi legendarne britanske komične zasedbe Monty Python je ob nastanku sprožala burne odzive ter upravičeno zaslovela kot ena od najbolj smešnih in predrznih komedij vseh časov. • V ponedeljek, 16. 3., ob 13.30 na AMC.*

Prekrokana noč (The Hangover, 2009)

Odbita komedija Todda Phillipsa o fantovskem druženju v Las Vegasu, ki se sprevrže v divjo in nepozabno zabavo. Film, v katerem so glavne vloge odigrali Bradley Cooper, Ed Helms in Zach Galifianakis, je prejel zlati globus za najboljšo komedijo. • V sredo, 18. 3., ob 21.40 na Kino.*

Zmagovalci (Best in Show, 2000)

Zabavna satira Christopherja Guesta spremlja ugledno pasje tekmovanje, kjer "snemalna ekipa" dokumentira vznemirjenje in napetosti med ekscentričnimi sodelujočimi ter razkrije nenavadno raznolikost pasjih lastnikov. • V petek, 20. 3., ob 21. uri na TV 1000.*

Kung fu nogomet (Shaolin Soccer, 2001)

Akcijska športna komedija Stephena Chowa o mojstru šaolinske šole kung fuja, čigar "jeklena brca" pritegne pozornost nogometnega trenerja. Moža združita nekdanje Šaolinske brate in ustanovita zmagovito moštvo, ki se v finalu pomembnega državnega turnirja pomeri s smrtonosno ekipo zlobnih nasprotnikov. • V sredo, 25. 3., ob 11.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pametni punci (Booksmart, 2019)

Zagnani dijakinji in najboljši prijateljici se pred koncem srednje šole odločita, da bosta v eni noči nadoknadili vse, kar sta v štirih letih zamudili. Celovečerni režijski prvenec igralke Olivie Wilde je najbolje ocenjena komedija preteklega desetletja. • V videoteki DKino.

Ace Ventura: Nori detektiv (Ace Ventura: Pet Detective, 1994)

Ace Ventura – na prvi pogled prismuknjen, a hudo iznajdljiv detektiv za pogrešane živali – si prizadeva poiskati izgubljeno maskoto nogometne ekipe Miami Dolphins. Komična uspešnica je izstrelila Jima Carreyja v zvezdniško orbito in je zaslužna za to, da je postal eden od najbolje plačanih igralcev na svetu. • V sredo, 18. 3., ob 20.35 na AMC.*

Očka v krilu (Mrs. Doubtfire, 1993)

Daniel (Robin Williams) po boleči ločitvi od Mirande (Sally Field) izgubi še skrbništvo nad njunimi tremi otroki. Ker želi ohraniti tesne stike z družino, se preobleče v gospo Doubtfire, zrelo in odločno varuško z ostrim jezikom. Film je prejel oskarja za najboljšo masko. • V četrtek, 26. 3., ob 13.20 na FOX Movies.*

Dr. Strangelove (1964)

Slovita črna komedija na satiričen način prikazuje strahove o jedrskem spopadu med Sovjetsko zvezo in ZDA v času hladne vojne, glavne vloge v apokaliptični črno-beli mojstrovini Stanleyja Kubricka pa so odigrali Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden in Slim Pickens. • V ponedeljek, 23. 3., ob 9.35 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zaslepljujoča svetloba (Blinded by the Light, 2019)

Ustvarjalci uspešnice Zadeni kot Beckham predstavljajo hvaljeno, navdihujočo in z odlično glasbo prežeto komično dramo o britanskem najstniku pakistanskega rodu, ki se mu življenje spremeni, ko odkrije glasbene stvaritve rockovskega zvezdnika Brucea Springsteena. • V videoteki DKino.

Konec je tu (This is the End, 2013)

Šest prijateljev je ujetih v hiši slavnega filmskega igralca, medtem ko se zunaj odvija konec sveta. V tej apokaliptični komediji se znana ameriška komedijantska bratovščina (James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen in drugi) zoperstavi kataklizmi z veliko samoparodije in vulgarnega humorja. • V nedeljo, 22. 3., ob 0.30 na Kino.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Zaslepljujoča svetloba:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA TV 1000 218 DA