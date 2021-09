Kralj plaže (The Beach Bum)

Harmony Korine, scenarist Mularije in režiser Spomladanskih žurerk, predstavlja "zapohano" komedijo o prigodah in nezgodah uporniškega in hedonističnega pisatelja, ki zna živeti samo po lastnih pravilih. Tega je upodobil oskarjevec Matthew McConaughey, zvezdniško igralsko zasedbo filma pa dopolnjujejo Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron, Martin Lawrence in Jonah Hill.