Barb in Star na potovanju v Vista del Mar (Barb and Star Go to Vista Del Mar)

Igralki, scenaristki in producentki Kristen Wiig ter Annie Mumolo – ustvarjalni dvojec, odgovoren za veliko uspešnico Dekliščina – predstavljata zabavno komedijo o prijateljstvu, ki si ga vsi želimo, in potovanju, ki ga vsi potrebujemo. V filmu vas bo nasmejal tudi zvezdnik trilogije 50 odtenkov Jamie Dornan.

ZDA │ 2021 │ 102 min. │ Komedija R: Josh Greenbaum I: Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan, Damon Wayans Jr. IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 80 % │ Uporabniki Googla: 67 %

Najboljši prijateljici Barb in Star prvič v življenju zapustita svoje mesto Midwestern in se odpravita na počitnice v Visto del Mar na Floridi. Tam se podata na divjo pustolovščino, razrešujeta ljubezenske težave in prekrižata načrte zlikovcu, ki želi pobiti vse v mestu.

"Film 'Barb in Star na potovanju v Vista del Mar' je, tako kot njegovo ime, zelo trapast. In to je razpoloženje, ki ga filmi v zadnjem času povsem premalo uporabljajo." Sara Stewart, Book & Film Globe

"Ogled filma 'Barb in Star na potovanju v Vista del Mar' je bil po dolgem času največji približek občutku, da sem na počitnicah." Alissa Wilkinson, Vox

"Film ponuja zelo drugačen pogled na žensko prijateljstvo kot Dekliščina in mu je usojeno, da postane bodoči kultni ljubljenec. Tako svetlo in vedro kot par pastelnih hlačnih kril." Ben Travis, Empire Magazine

Napovednik filma Barb in Star na potovanju v Vista del Mar: Zanimivosti: Glavni igralki Kristen Wiig in Annie Mumolo sta napisali scenarij za film in ga soproducirali.



in sta napisali scenarij za film in ga soproducirali. Wiigova in Mumolova sta igrali komični dami srednjih let že v legendarni losangeleški humoristični in improvizacijski skupini The Groundlings.

Jamie Dornan v filmu resnično poje in njegova odločitev je bila, da si na koncu pesmi strga srajco s telesa.



v filmu resnično poje in njegova odločitev je bila, da si na koncu pesmi strga srajco s telesa. V plovnih kanalih, po katerih Barb in Star kolesarita na vodi, so bili aligatorji. Režiser filma Josh Greenbaum je to igralkama povedal šele po koncu snemanja prizora.

je to igralkama povedal šele po koncu snemanja prizora. Kristen Wiig in Annie Mumolo sta stopili v stik z igralcem Donom Cheadlom , da bi se prepričali, ali lahko v filmu napačno izgovorita njegovo ime.





, da bi se prepričali, ali lahko v filmu napačno izgovorita njegovo ime. Po začetnih predvajanjih filma so se gledalci spraševali, kdo igra Sharon Gordon Fisherman, kar se je Kristen Wiig zdelo noro.

Film se dogaja na Floridi, snemali pa so ga v Novi Mehiki in Mehiki.

Barbino besedilo o tem, da jo Edgar zadovoljuje, je izvirno govorilo o penetraciji, a so ga ustvarjalci spremenili, saj so se želeli izogniti cenzorski oznaki R (mlajši od 17 let si film lahko ogledajo samo v spremstvu staršev ali odraslih skrbnikov).

Adam McKay in igralec Will Ferrell , s katerima je Kristen Wiig sodelovala pri snemanju priljubljene satirične oddaje Saturday Night Live.

in igralec , s katerima je Kristen Wiig sodelovala pri snemanju priljubljene satirične oddaje Saturday Night Live. Wiigova in Mumolova sta lasulji, ki jih nosita v filmu, označili za drugi zvezdi celovečerca. "Borili sva se z njimi, ljubili sva ju, sovražili sva ju."

