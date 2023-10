Žena milijonarja se baha z bogastvom: več tisoč evrov samo za čokolado

Linda Andrade, žena milijonarja in kriptovlagatelja, s katerim živita v Dubaju, rada razkazuje svoje bogastvo in se baha, koliko denarja zapravi na teden. Na družbenih omrežjih je razkrila, da je v samo enem tednu zapravila več kot milijon evrov.

Linda Andrade je razpeta med Dubajem, kjer živi z možem, in rojstnim Los Angelesom. V mestu na arabskem polotoku si predvsem z moževim denarjem plačuje bivanje v najboljših hotelih, petična kosila in večerje, prestižne kose oblačil in razne modne dodatke. Sama trdi, da je samo za čokolado porabila skoraj sedem tisoč evrov, za dizajnerska oblačila pa 330 tisoč evrov.

24-letna Linda, ki sebe predstavlja kot dubajsko gospodinjo, je moža Rickyja Andrada spoznala pri 16 letih, ko je ta delal še kot vodovodar. Kasneje je obogatel kot trgovec s kriptovalutami in se z ženo iz Kalifornije preselil v Dubaj, poročila pa sta se pred petimi leti.

Andradejeva na svojih družbenih omrežjih rada deli svoje potrošniške navade, razkrila pa je tudi, da ji mož podari okoli 50 tisoč evrov za zabavo ter okoli 190 tisoč evrov za zlati nakit. V svojem videu na TikToku je med drugim delila tudi, koliko denarja zapravi v enem dnevu.

Tako je na primer delila, da ima na svojem bančnem računu polog, vreden okoli 1,33 milijona evrov, od katerega je 336 tisoč evrov porabila za dizajnerske kose, kot so na primer torbice Chanel, njen premožni mož pa ji je dal še okoli 216 tisoč evrov gotovine, ki jih je porabila za obroke in drage koktajle.

Številni sledilci kritični, drugi njeno deljenje razkošnega življenja podpirajo

Na družbenem omrežju TikTok, kjer redno deli utrinke svojega razkošnega življenja, ima skoraj 800 tisoč sledilcev. Njeni videi, v katerih tudi s kančkom sarkazma prikazuje vsakodnevno življenje žene milijonarja, pa dosegajo več milijonov ogledov.

Številni njeni sledilci pa so v komentarjih kritični do njenih videov in deljenja razkošnega življenja. Eden izmed njih se je vprašal, ali kdaj pomisli na delavce v Dubaju, ki na mesec zaslužijo okoli 400 evrov in živijo zgolj od riža.

