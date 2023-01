Tako je videti Ronaldovo razkošno domovanje v Savdski Arabiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Four Seasons

Foto: Four Seasons

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je s prestopom v savdijski klub Al Nasr moral najti tudi novo domovanje zase in svojo družino.

Dokler ne najde svojemu slovesu in navadam primernega stalnega domovanja, se je po poročanju Daily Maila nastanil v razkošnem hotelu Four Seasons v savdijski prestolnici Riad, in sicer v stolpnici Kingdom Tower, eni najvišjih zgradb v Savdski Arabiji.

Kingdom Tower v Riadu Foto: Guliverimage

Ronaldo si je v hotelu izbral razkošen apartma v dveh nadstropjih, ki ima ob spalnici velikansko dnevno sobo, ločeno pisarno, jedilnico in sobo z zabavno elektroniko.

Več fotografij:

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Cene te nastanitve v hotelu sploh ne oglašujejo, ampak jo razkrijejo le na povpraševanje. Po oceni Daily Maila naj bi Ronaldo za mesec dni bivanja v tem razkošnem apartmaju odštel okoli 300 tisoč evrov. Za nogometaša, ki naj bi v Savdski Arabiji vsak mesec zaslužil 16 milijonov evrov, to verjetno ne bo prevelik zalogaj.

Oglejte si še: