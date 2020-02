Veter in fotograf razkrinkala Trumpa in odkrila oranžno mejo #foto

Zanimiva barva polti na obrazu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je že dolga leta zasmehovana. Predvsem številni kritiki, komiki in igralci ob imitaciji Trumpa nikoli ne pozabijo na oranžno barvo, s katero si pred nastopom previdno obarvajo obraz.

Trump se je v preteklosti zagovarjal na varčevalne žarnice in kasneje zagrozil, da jih bo celo prepovedal, a kot kaže, ni težava v žarnicah. Težava je v (slabi) lepotni rutini, kar sta razkrila močan veter pred Belo hišo in fotograf William Moon.

Moon je namreč na Twitterju pod profilom White House Photos objavil fotografijo, na kateri je predsednika v objektiv ujel ravno v trenutku, ko mu je veter z obraza umaknil lase in razkril oranžen rob ob lasišču, kjer pa je Donaldova polt precej svetlejša in predvsem - neoranžna.

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ