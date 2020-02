Senatorji so v sredo glasovali javno in v skladu s pričakovanji. Presenetil je le republikanec iz Utaha Mitt Romney, ki si je upal prestopiti na drugo stran z glasovanjem za obsodbo Trumpa zaradi zlorabe predsedniških pooblastil.

Preostalih 99 senatorjev je ostalo zvestih vsak svoji stranki

Obtožba za zlorabo pooblastil je bila zavrnjena z 52 republikanskimi glasovi proti 48, obtožba za oviranje dela kongresa pa s 53 proti 47, ko je Romney glasoval kot vsi drugi republikanci. Romney je dejal, da je bil Trumpov pritisk na Ukrajino, naj preišče Josepha Bidna, zelo napačen, predsednik pa je kriv osupljive zlorabe javnega zaupanja, poroča STA.

Republikanec Mitt Romney Foto: Reuters

"To, kar je storil, ni perfektno, kot zatrjuje. To je bil brezobziren napad na naše volitve, nacionalno varnost in temeljne vrednote. Pokvariti volitve, da se ohraniš na oblasti, je verjetno največja zloraba prisege na položaj, ki si jo lahko predstavljam," je dejal predsedniški kandidat republikancev leta 2012 Romney in se skliceval na svojo globoko vero v boga. Romney je mormon.

Cirkus, ki ga je opral krivde

Iz Trumpovega tabora je prišla takojšnja obsodba in predsednikov sin Donald Trump mlajši je pozval stranko, naj Romneyja izključi. Vodja senatne večine Mitch McConnell je po olajšanju, da je procesa, ki ga je označil za cirkus po skoraj treh tednih, le konec, je to pobudo zavrnil. Je pa bil presenečen in razočaran zaradi Romneyjevega dejanja.

Vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer je na koncu dejal, da je šlo za nepošten proces, oprostitev pa ne pomeni nič. "Brez dvoma se bo hvalil, da je povsem opran krivde. Ampak vemo, da to ni res. Vemo, da to ni bilo nobeno sojenje," je dejal demokrat, ki ga skupaj s preostalimi demokrati skrbi, da bo Trump nadaljeval takšno ravnanje, ki je pripeljalo do ustavne obtožbe.

Foto: Reuters

Romney je malce pokvaril popolno zmagoslavje Bele hiše, saj lahko sedaj demokrati trdijo, da je imela obsodba Trumpa podporo članov obeh strank. Podobno kot je Trump trdil v času potrjevanja ustavne obtožbe v predstavniškem domu, ko je nekaj demokratov prestopilo k republikancem in jo zavrnilo. Trump je šele tretji predsednik v zgodovini ZDA z madežem ustavne obtožbe.

Za oprostitev Billa Clintona leta 1999 in Andrewa Johnsona leta 1868 je glasovalo precej članov nasprotne stranke. Republikanci so upali, da bo na njihovo stran prestopil kakšen demokrat, kot sta Joe Manchin iz Zahodne Virginije in Doug Jones iz Alabame, vendar tega nista storila, piše STA.

"Demokrati so sprostili strankarske sile iz pekla"

Uglajena zahvaljevanja na vse strani na koncu senatnega sojenja so sicer skrila velik strankarski naboj, ki postaja vse hujši. McConnell se je zahvalil predsedniku vrhovnega sodišča Johnu Robertsu, ki je vodil postopek sojenja v senatu in mu izročil v dar pozlačeno kladivce. Roberts se je zahvalil za gostoljubje in izrazil upanje, da ga lahko vrne ob kakšni bolj veseli priložnosti. Zahvaljeval se je tudi Schumer, vendar je Trumpov zaveznik Lindsey Graham napovedal, da je zamera ostala.

Obtožba za zlorabo predsedniških pooblastil je bila zavrnjena z 52 republikanskimi glasovi proti 48, obtožba za oviranje dela kongresa pa s 53 proti 47. Foto: Reuters

"Demokrati so sprostili strankarske sile iz pekla. Vse skupaj je velika prevara," je dejal. Njegov kolega Lamar Alexander, ki se odpravlja v pokoj in so demokrati zaradi tega mislili, da se jim bo pridružil, je glas proti obsodbi opravičil z mnenjem, da bi Trumpova odstavitev raztrgala državo na kose. Po mnenju demokratov se je to že zgodilo in se bo nadaljevalo v primeru nove Trumpove zmage.

Trump je lani julija v telefonskem pogovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega prosil za uslugo, naj naznani preiskavo vodilnega predsedniškega kandidata demokratov Bidna in njegovega sina Hunterja Bidna zaradi domnevne korupcije ter preiskavo Ukrajine zaradi namišljenega vpletanja v ameriške volitve 2016. Za ta namen je zadrževal kongresno potrjeno vojaško pomoč Ukrajini za obrambo pred Rusijo. Odnehal je šele, ko so ga pri tem ujeli. To je ugotovila preiskava, ki jo je predstavniški dom sprožil septembra lani.

Demokrati bodo poskušali dobiti podatke o Trumpovih financah

Demokrati trdijo, da niso imeli druge izbire in so morali sprožiti postopek ustavne obtožbe. Trumpova kampanja je sporočila, da so le skušali spreobrniti rezultat volitev 2016.

Demokrati bodo s preiskavami v predstavniškem domu nadaljevali vse do volitev in bodo od sodišč med drugim skušali dobiti podatke o Trumpovih financah. Zato, da pokažejo, da laže glede premoženja, in morda, da odkrijejo kakšne povezave z Rusijo. Trump bo medtem še naprej trdil, da gre za lažne preiskave in lov na čarovnice, ki imajo namen spreobrniti voljo ameriških volivcev. Tu gre za njegovo volilno bazo krščanske desnice, podeželja in belcev, ki ga je ponesla v Belo hišo leta 2016 in ga lahko tudi letos.