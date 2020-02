Demokrati še naprej vztrajajo pri odstavitvi Trumpa

Vodja upraviteljev ustavne obtožbe, demokratski senator Adam Schiff je v nedeljo zatrdil, da bodo še naprej skušali prepričati senatorje, da si ameriški predsednik Donald Trump zasluži odstavitev s položaja, čeprav se tudi sam zaveda, da se to najverjetneje ne bo zgodilo in ga bo republikanska večina v senatu oprala ustavne obtožbe.

Demokratski senator iz Kalifornije Adam Schiff je dejal, da je bil postopek ustavne obtožbe izjemno pomemben, ker so vsaj javno razkrili, kaj je Trump naredil narobe. Z ustavno obtožbo naj bi tudi upočasnili odmik od demokratičnih vrednot in si bodo še naprej prizadevali, da se ta odmik ustavi ter se vrne nek občutek normalnosti v podporo idealom ustanoviteljev ZDA, poroča STA.

Senatov ne bodo pustili pri miru

Schiff je na ameriški televiziji CBS povedal, da senatorjev ne bodo pustili pri miru. "Še vedno gremo pred senat, da razložimo, zakaj ga je potrebno odstaviti. Oni se bodo morali potem odločiti in bodo za svojo odločitev odgovarjali," je dejal Schiff, ki bo danes v senatu sodeloval pri predstavitvi sklepnih nagovorov tožilstva in obrambe poroti, to je senatorjem.

Ti bodo imeli potem vsak po deset minut časa, da razložijo, kako bodo glasovali. V torek bo impeachmenta prost dan, ker ima zvečer Trump govor o položaju v državi, v sredo zvečer pa bo potekalo glasovanje o njegovi krivdi ali nedolžnosti. Za potrditev ustavne obtožbe in odstavitev s položaja je potrebnih 67 glasov v 100-članskem senatu, v katerem imajo Trumpovi republikanci 53 sedežev.

Demokratski senator Adam Schiff je dejal, da senatorjev ne bodo pustili pri miru. Foto: Reuters

Nekateri ključni republikanski senatorji, za katere je obstajala verjetnost, da bi se jih dalo prepričati v potrebo po odstavitvi Trumpa, so prav tako v nedeljo sicer priznali, da je bilo to, kar je Trump naredil narobe, vendar so vztrajali, da ga zaradi tega ni potrebno odstaviti s položaja.

"Mislim, da se je Trump naučil, da več ne bo prosil za tujo pomoč pri naslednjih ameriških volitvah. Mislim, da sedaj ve, da če hoče izkoreniniti korupcijo kjerkoli, mora iti skozi ustrezne kanale," je za ameriško televizijo CNN povedala republikanska senatorka iz Iowe Joni Ernst, piše STA.

Republikanci ne priznavajo, da bi Trump naredil kaj narobe

Večina republikancev niti ne priznava, da bi Trump naredil kaj narobe, s tem, da je izsiljeval Ukrajino, naj mu pomaga pri naslednjih volitvah z razglasitvijo preiskave vodilnega predsedniškega kandidata demokratov Josepha Bidna, ki danes niti ni več tako vodilen, kot je bil lani poleti, ko je Trumpa začelo skrbeti, da bi lahko proti njemu izgubil volitve.

Demokrati so decembra potrdili ustavno obtožbo Trumpa zaradi zlorabe pooblastil in oviranja kongresne preiskave te zlorabe pooblastil. Zadrževal je kongresno potrjeno pomoč Ukrajini, dokler ne dobi najave preiskave, čeprav je pomoč septembra lani potem le sprostil, ker so ga ujeli s prislovičnimi prsti v marmeladi. Preiskavo je oviral z zavračanjem predaje dokumentov kongresu in prepovedjo državnim uradnikom, da bi se udeležili preiskovalnih zaslišanj.

Ustavna tožba je politični proces, kjer imajo trenutno glavno besedo republikanci. Foto: Getty Images

Postopek ustavne obtožbe se je januarja preselil v senat, ki ima pri tem vlogo porote. Upravitelji ustavne obtožbe so predstavili dokaze in dejstva, Trumpovi odvetniki pa so vztrajali, da lahko predsednik stori, kar hoče, če meni, da je to v nacionalnem interesu.

Takšne interpretacije predsedniških pooblastil ameriška ustava, ki daje podlago demokratični republiki, kjer nihče ni nad zakonom, še ni doživela, a bo na koncu uspešna, ker je ustavna obtožba političen proces, kjer imajo trenutno v senatu glavno besedo Trumpovi republikanci.

"Če vam je všeč, kar je storil, ali ne in o tem lahko debatiramo ves dan, je vprašanje ali je to prišlo do točke, da se predsednika odstrani s položaja. Jaz ne mislim tako," je za ameriško televizijo NBC dejal republikanski senator iz Tennesseeja, 79-letni Lamar Alexander, ki skupaj z Ernstovo napoveduje glasovanje za Trumpovo oprostitev. Pravi, da ga skrbi onemogočanje predsednika ZDA in nevarnost nenehnih ustavnih obtožb, še navaja STA.