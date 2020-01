Palestinsko gibanje Hamas Trumpov mirovni načrt označilo za neumnost

V judovskem naselju Maale Adumim, ki je ena največjih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, so načrt, ki med drugim predvideva priključitev judovskih naselij na Zahodnem bregu Izraelu, pozdravili z navdušenjem in se hkrati izrekli proti palestinski državi, poroča STA.

Proti palestinski državi v "srcu Izraela"

"Rodil sem se tukaj in od mladih dni poslušam o priključitvi k Izraelu," je dejal 37-letni župan skupnosti Guy Yifrach. Dodal je, da je proti palestinski državi v "srcu Izraela". Podobno so se odzvali tudi v krovni organizaciji judovskih naselbin na Zahodnem bregu Svetu Ješa. Sporočili so, da nasprotujejo načrtu o vzpostavitvi palestinske države, ki bo še naprej predstavljala grožnjo Izraelu in njegovi prihodnosti.

Na Zahodnem bregu živi več kot 400 tisoč Izraelcev, od tega 42 tisoč v naselju Maale Adumim. Odločno proti načrtu so v palestinskem gibanju Hamas. Načrt stoletja je neumnost, je dejal vodilni predstavnik Hamasa Halil Al Haja. Napovedal je, da se bodo Palestinci načrtu zoperstavili z vsemi sredstvi, dokler ne bo propadel, še navaja STA.