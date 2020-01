Ustavna obtožba Trumpa: republikanci učinkovito odbijali demokratske pobude

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Republikanska večina v ameriškem senatu je v nadaljevanju sojenja predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ustavne obtožbe učinkovito zavračala vse pobude demokratov za amandmaje k resoluciji vodje senatne večine Mitcha McConnella o nadaljevanju postopka. Trumpu sodijo zaradi zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa, piše STA.

Obe točki ustavne obtožbe sta bili potrjeni v predstavniškem domu kongresa decembra lani, zadevata pa Trumpovo izsiljevanje Ukrajine z zadrževanjem kongresno potrjene vojaške pomoči dokler se ne razglasi preiskava - med drugim demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna, piše STA.

Trump je pomoč sicer sprostil septembra, ko so ga pri tem ujeli. Obtožen je tudi, da je potem oviral kongresno preiskavo teh dejanj s prepovedjo pričanj državnim uslužbencem in zavračanjem predaje zahtevanih dokumentov.

Dokumentov ne bo

Demokrati so v torek v senatu najprej predlagali izdajo poziva Beli hiši za vse dokumente, ki jih ni hotela predati preiskovalcem predstavniškega doma. Ta predlog je bil v 100-članskem senatu zavrnjen po strankarski liniji s 53 republikanskimi glasovi proti.

Demokrati so potem predlagali izdajo podobnega poziva State Departmentu in tudi ta predlog je pogorel z izidom 53 proti 47. Nato je sledil predlog za izdajo poziva za dokumente Uradi za upravo in proračun Bele hiše, ki je po Trumpovem ukazu zadrževal izplačilo pomoči Ukrajini. Tudi ta predlog je doživel enako usodo, še piše STA.

Vodja demokratske manjšine Chuck Schummer naj bi imel v rokavu skupaj kar 50 takšnih ali drugačnih predlogov, pri čemer gre za amandmaje k predlogu resolucije vodje senatne večine o pravilih postopka ustavne obtožbe v senatu.

Foto: Reuters

Schumer je potem predlagal poziv na zaslišanje vršilca dolžnosti šefa kabineta Bele hiše Micka Mulvaneyja in McConnell je določil pol ure premora pred novo debato o amandmaju obsojenem na neuspeh in opozoril, da bodo o pričah odločali kasneje.

McConnell je uvodoma za trenutek izgubil popoln nadzor nad člani njegove stranke v senatu, nato pa si ga je povrnil z nekaj spremembami predloga resolucije. Ta sedaj tožilstvu in obrambi omogoča po 24 ur časa za predstavitev svojih primerov v treh dneh. Prej je predlagal le dva dni, kar bi pomenilo, da bi senat štiri dni delal do onemoglosti, poroča STA.

Pomenilo bi tudi, da bo postopek hitro končan v Trumpovo korist. McConnell je tudi uslišal zahtevo demokratov, da se ves dokazni material iz predstavniškega doma preda v uporabo senatu. Te spremembe je izsilila peščica republikancev, ki so se nato takoj prelevili v zveste strankarske vojščake, piše STA.

Zelo se bo zavleklo

Če se bodo demokratski amandmaji nadaljevali po uvodnem tempu, bo samo njihovo zavračanje po uri razprave zelo zavleklo glasovanje o McConnellovem pravilniku impeachmenta, po potrditvi katerega je predviden čas za predstavitev obtožnice in obrambe, senatna vprašanja, razprava in nato spet glasovanje o morebitnem zaslišanju dodatnih prič in predložitvi dodatnih dokazov, navaja STA.

Vlogo tožilcev igrajo tako imenovani upravitelji ustavne obtožbe, to so izbrani člani predstavniškega doma kongresa, ki je potrdil ustavno obtožbo. Trumpa zagovarja skupina sestavljena iz njegovih zasebnih odvetnikov, odvetnika Bele hiše in televizijsko slavnih oportunistov, kot je Alan Dershowitz, ki je sodeloval pri obrambi neslavnega O.J. Simpsona in je bil nekoč demokrat.

Upravitelje ustavne obtožbe vodi predsednik odbora za obveščanje v predstavniškem domu demokrat iz Kalifornije Adam Schiff, ki je v torek med razpravami ponavljal, da je predsednik zagrešil ustavne prekrške, ki upravičujejo impeachment. Trdil je, da je dokazov za obsodbo že več kot dovolj, vendar so potrebne dodatne priče, da se pokažejo vse razsežnosti Trumpovih dejanj.

Glavni pravnik Bele hiše Pat Cipollone je zagotovil, da ni nobene osnove za ustavno obtožbo, demokrati niso niti blizu potrebnih ustavnih standardov, enat pa mora predsednika oprostiti, ker ni storil ničesar narobe.

Foto: Reuters

"Ukrasti hočejo dvojne volitve," je dejal in nato v nasprotju z dejstvi, kar za pravnika ni lepo obtožil demokrate, da republikancem v predstavniškem domu niso dovolili dostopa na zaslišanja prič. Ne le, da jim je bil dostop omogočen, priče so lahko tudi zasliševali, kar so nekateri počeli z veliko vnemo, še piše STA.

"Trumpov zagovor v senatu je poln retorike in proceduralnih tarnanj ter povsem brez legitimne obrambe postopkov. Raje govori o vsem mogočem drugem, samo o tem kaj je dejansko storil pa ne," trdijo demokratski upravitelji impeachmenta.

Nimajo niti navadne večine

Senatno sojenje Trumpu se bo nadaljevalo, McConnell upa, da bo hitro končano in Trump ne bo naredil kaj kar bi lahko demokrati uporabili za nove obtožbe, da ga lahko čim prej oprosti. Za odstavitev predsednika ZDA s položaja, kar je edina kazen v primeru obsodbe po ustavni obtožbi, je potrebna dvotretjinska večina senata, demokrati pa nimajo niti navadne.

Se pa spet obrača javno mnenje. Lansko jesen, ko so začele prihajati na dan podrobnosti Trumpovega izsiljevanja Ukrajine, je podpora predsednikovi odstavitvi v anketah začela naraščati. Rast se je potem do konca lanskega leta umirila, zadnje ankete pa jo ponovno zaznavajo. Anketa Reutersa izvedena 13. januarja ugotavlja, da 45 odstotkov vprašanih odstavitev podpira, nasprotuje pa ji le 31 odstotkov. Trumpa v tej anketi podpira 39 odstotkov Američanov, nasprotuje pa mu 56 odstotkov, še navaja STA.