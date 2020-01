Kongresni tožilci predstavili ustavno obtožbo Trumpa v senatu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik odbora za obveščevalne zadeve ameriškega kongresa Adam Schiff je v vlogi enega od sedmih upraviteljev ustavne obtožbe Donalda Trumpa v senatu svečano prebral vsebino dveh točk obtožnice o zlorabi pooblastil in oviranju dela kongresa, postopek pa se bo nadaljeval s prisego predsednika vrhovnega sodišča Johna Robertsa, piše STA.

Predstavniški dom kongresa je v sredo glasoval za formalno posredovanje decembra lani potrjene ustavne obtožbe senatu, predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi pa je imenovala sedem upraviteljev ustavne obtožbe oziroma impeachmenta, ki bodo imeli na senatnem sojenju vlogo tožilcev. Sodni proces proti Trumpu se bo začel prihodnji torek, predsednik ZDA pa bo imel na njem svoje odvetnike.

Upravitelji ustavne obtožbe so že v sredo s formalno procesijo prenesli ustavno obtožbo iz svojega dela kongresne palače v Washingtonu v senat, danes pa so vkorakali v senatno dvorano za formalno predstavitev obtožnice, piše STA.

Trump naj bi izsiljeval Ukrajino

Schiff je predstavil znana dejstva o tem, da je predsednik izsiljeval Ukrajino z zadrževanjem kongresno potrjene vojaške pomoči, naj razglasi preiskavo proti demokratskemu predsedniškemu kandidatu Josephu Bidnu, ki mu bo pomagala na novembrskih predsedniških volitvah.

To je bila prva točka obtožnice o zlorabi pooblastil, druga točka pa zadeva Trumpovo oviranje preiskave s tem, da je zavrnil predajo informacij kongresu in vladnim uslužbencem prepovedal sodelovanje v preiskavi. Nekateri ga niso ubogali in predstavniški dom je lahko sestavil obtožnico, ki jo sedaj skuša sproti dopolniti, še piše STA.

Foto: Reuters

Vsebino obtožnice je namreč v sredo javno potrdil eden od udeležencev zarote za pritisk na Ukrajino Lev Parnas, Urad za vladni nadzor pa je danes ugotovil, da je bilo Trumpovo zadrževanje kongresno potrjene pomoči Ukrajini politično motivirano in kot tako v nasprotju z zakonom.

Postopek ustavne obtožbe v senatu se bo danes nadaljeval s prisego predsednika vrhovnega sodišča ZDA Johna Robertsa, ki bo vodil postopek v skladu s pravili, ki jih bo sproti določala senatna večina. Ta je v rokah republikancev, še dodaja STA.

"Figa v žepu"

Roberts bo potem vodil prisego senatorjev, ki bodo prisegli, da bodo nepristransko in pošteno opravljali svojo vlogo porotnikov v senatu. Nihče ne dvomi, da bo to opravljeno z debelo figo v žepu, saj je impeachment političen proces, še piše STA.

Večina republikancev želi Trumpa oprostiti po hitrem postopku ne glede na dokaze, demokrati pa bi se ga radi znebili, ker so prepričani, da je nevaren za demokracijo tudi brez vseh dokazov, ki jih bodo predstavili, še piše STA.