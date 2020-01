Med Trumpovimi odvetniki za ustavno obtožbo tudi nekdanji odvetnik O. J. Simpsona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bo prihodnji teden v senatu na sojenju zaradi ustavne obtožbe zastopala ekipa pravnikov, med katerimi bosta nekdanji odvetnik O. J. Simpsona Alan Dershowitz in posebni tožilec Ken Starr, ki je preganjal nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona.

Ameriški mediji na podlagi zaupnih virov iz Bele hiše poročajo, da si je ameriški predsednik Donald Trump izbral Alana Dershowitza, ker "dobro deluje na televiziji", Ken Starr pa naj bi bil logična izbira zaradi izkušenj z ustavno obtožbo. Njegova dolgoletna preiskava nekdanjega predsednika Billa Clintona je po poročanju STA na koncu privedla do ustavne obtožbe zaradi laganja o spolnem razmerju s pripravnico Monico Lewinsky. Oba pravnika sta redna gosta na televiziji Fox News, kjer redno zagovarjata Trumpa tudi brez plačila.

Nekdanji odvetnik O. J. Simpsona ne bo imel vodilne vloge

Kljub slavi pa nobeden ne bo imel vodilne vloge v Trumpovi odvetniški ekipi. Ta bo pripadla glavnemu pravniku Bele hiše Patu Cipolloneju in Trumpovemu osebnemu odvetniku Jayu Sekulowu. V ekipi bo tudi nekdanja pravosodna ministrica Floride Pam Bondi in celo nekdanji direktor FBI Robert Ray.

Dershowitz je bil nekoč demokrat in je leta 2016 volil za demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton. Po Trumpovem nastopu položaja je postal eden od njegovih najbolj odločnih zagovornikov. Dershowitz trdi, da ne zagovarja Trumpa, ampak institucijo predsednika ZDA in ameriško ustavo, poroča STA.

Sodni proces v senatu se bo začel prihodnji torek

Na ustavo se sicer sklicujejo tudi demokrati, ki so v predstavniškem domu kongresa decembra potrdili ustavno obtožbo Trumpa zaradi pritiska na Ukrajino, da se z razglasitvijo preiskave proti Josephu Bidnu vplete v letošnje predsedniške volitve, in zaradi oviranja dela kongresa. Sodni proces se bo začel prihodnji torek v senatu. Predsednikovi odvetniki morajo do ponedeljka predati svoj zagovor proti ustavni obtožbi.

Senat je ustavno obtožbo formalno sprejel v sredo. V četrtek jo je v imenu upraviteljev ustavne obtožbe oziroma tožilcev prebral predsednik odbora za obveščanje v predstavniškem domu Adam Schiff, nato pa je na položaj prisegel predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, ki bo vodil postopek, pa tudi senatorji, ki imajo vlogo porote in bodo na koncu postopka z glasovanjem odločali o morebitni odstavitvi ameriškega predsednika.