Trumpov predvolilni govor zaznamovali številni ekscesi

Ameriški predsednik Donald Trump je sredi ustavne obtožbe, ki poteka v senatu, sinoči opravil predvolilni govor v državi, s katerim je poglobil strankarsko delitev države. Uvodoma je zavrnil rokovanje z demokratsko voditeljico kongresa, ta je raztrgala njegov govor, republikanci so navijali za ponovno izvolitev, demokrati so ga glasno zavračali.

Takšnega govora o položaju v državi v sodobni zgodovini ZDA še ni bilo, niti takšnega odziva občinstva, začelo pa se je že ped govorom, ko Donald Trump na tradicionalno kosilo s televizijskimi voditelji pred govorom nalašč ni povabil predstavnikov televizije CNN, ki pa niso niti več protestirali zaradi zavrnitve, piše STA.

Pelosijeva raztrgala govor

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, ki je morala v skladu s protokolom sedeti skupaj s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom v času govora za Trumpom, je predsedniku ob sprejemu kopije govora ponudila roko, ta pa jo je gladko ignoriral. Uslugo mu je vrnila kasneje, ko je javno raztrgala papirje z njegovim govorom.

Tako je Pelosijeva raztrgala govor po tem, ko se Trump ni želel z njo rokovati. Foto: Reuters

Republikanski kongresniki in senatorji so Trumpa ob zato predvidenih trenutkih prekinjali s stoječimi ovacijami, demokrati so ga nemo gledali, razen ko jim je bilo dovolj pretiravanja in so ga ob pomanjkanju ustreznejšega izraza glasno izžvižgali.

Skrbno režirana televizijska predstava

Nekateri, kot je Newyorčanka Alexandria Ocasio Cortez, so govor bojkotirali vnaprej, saj da laži ne bodo poslušali, drugi so dvorano zapustili med govorom. Nobenega dvoma ni, da je bil govor namenjen Trumpovi strankarski bazi, ki jo novembra potrebuje za ponovno izvolitev, ob tem pa je skušal še razbiti demokratsko bazo z nagovarjanjem temnopoltih volivcev.

Govor je bil velika skrbno režirana televizijska predstava, v kateri so imeli vloge prva dama Melania Trump, venezuelski opozicijski voditelj Juan Guaido, temnopolti Američani, študenti, ki jim je Trump obljubljal štipendije, vojaki in njihove družine. Glavna vloga pa je bila namenjena Trumpu, ki je poudarjal, da se z njim Amerika vrača k veličini.

Izpostavil pomanjkljivost socializma

"V treh kratkih letih smo razbili miselnost o ameriškem zatonu in se uprli zmanjševanju pomena ameriške usode," je med drugim dejal Trump ter ob glasnem neodobravanju demokratov udrihal čez ekonomijo v času njegovega predhodnika Baracka Obame, ko so se ZDA izkopale iz velike krize in stopile na pot gospodarske rasti.

Melania Trump je podelila najvišje civilno odlikovanje, predsedniško medaljo svobode, konservativnemu radijskemu voditelju Rushu Limbaughu, ki je za "poenotenje" Amerike po ocenah komentatorjev zaslužen prav toliko kot Trump. Limbaugh je odločen podpornik Trumpa v svoji radijski oddaji, ki ima 20 milijonov poslušalcev, pred dnevi pa je naznanil, da ima pljučnega raka.

Foto: Reuters

Za zavrnitev demokratskih politik je Trump izkoristil Juana Guaidoja, ki ga več deset držav priznava kot začasnega predsednika Venezuele. Izpostavil je vse pomanjkljivosti socializma in Guaidoja opredelil kot edinega legitimnega voditelja Venezuele.

Demokratske polomije z zamujanjem pri rezultatih ponedeljkovih strankarskih zborovanj v Iowi ni omenjal, je pa poudaril, da so demokratske ideje socialistične in ZDA obetajo podobno usodo kot Venezueli. "Socializem uničuje države," je dejal Trump in zagotovil, da ne bo dovolil "socialističnega" prevzema zdravstva v ZDA.

Svojo privrženost vojski je Trump ponazoril z uprizorjeno vrnitvijo ameriškega vojaka svoji družini, in sicer z njihovim čustvenim snidenjem med govorom v kongresni palači pred kamerami.

Proti pravici splava

V govoru, ki je bil nekoliko razvodenela in manj nesramna kopija njegovih predvolilnih zborovanj, ki tečejo že tri leta, odkar je prevzel oblast, Trump ni omenjal ustavne obtožbe. Podobno je leta 1999 storil tudi demokrat Bill Clinton.

Njegova volilna baza je dobila zvrhan koš obljub za prihodnost. Napovedal je nadaljevanje prizadevanj proti pravici do splava, za vojsko in za krščanstvo ter imenovanje sodnikov, ki bodo potrjevali tovrstno politiko.

Foto: Reuters

Po Trumpovih besedah takšnega gospodarskega razcveta, kot ga ima ZDA zdaj, ni bilo še nikoli v zgodovini. Izpostavil je trgovinske sporazume, kot je delni s Kitajsko in prenovljeni s Kanado ter Mehiko, ni pa pozabil hvaliti svojega zidu, ki v obliki ograje raste na meji z Mehiko, ko ne zapiha premočan veter.

Demokrati so protestirali tudi tiho z značkami v simboličen protest proti uničevanju okolja, nekatere članice kongresa so se v znamenje protesta oblekle v belo. Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer je kasneje podala uradni odgovor stranke na Trumpov govor.

Trumpu je sporočila, naj govori, kar hoče o rasti borznih indeksov, dejstvo ostaja, da si številni Američani ne morejo privoščiti zdravstvene oskrbe, nimajo denarja za prevoze v službo, za odplačilo študentskih dolgov in druge osnovne dobrine, poroča STA

Ameriški senat nocoj o Trumpovi ustavni obtožbi



Ameriški senat bo nocoj po 22. uri po srednjeevropskem času glasoval o ustavni obtožbi proti predsedniku Donaldu Trumpu. V primeru obsodbe, ki zaradi republikanske večine v senatu ni verjetna, bi senat prvič v zgodovini ZDA predsednika odstavil s položaja. A obeta se še tretja oprostilna sodba v treh dosedanjih ustavnih obtožbah.