Presenečenje v Iowi: bo skoraj neznani župan izzval Trumpa? #video

Primarne volitve ameriških demokratov v Iowi so poskrbele za več presenečenj. Če so se zaradi hudih zapletov glede štetja glasov v nekaterih medijih čez lužo sprva pojavljale ocene, da je pravi zmagovalec Iowe republikanski predsednik Donald Trump, ne moremo spregledati, da je Iowa na ameriško politično sceno izstrelila nov obraz ameriške levice, 38-letnega Peta Buttigiega. Nekdanji župan mesta s sto tisoč prebivalci v Indiani, ki je pred štirimi leti odkrito priznal, da je istospolno usmerjen, bi lahko v Iowi premagal vse washingtonske veterane, ki so se v javnosti omenjali kot najverjetnejši Trumpovi tekmeci na novembrskih predsedniških volitvah.

Zaradi velikega škandala glede štetja glasov, ki so si ga v Iowi v ponedeljek privoščili tamkajšnji predstavniki demokratske stranke, končni uradni rezultati prvih primarnih volitev demokratov sploh še niso znani. Prva bitka za demokratsko predsedniško nominacijo se zato ne bi mogla začeti slabše, je v ponedeljek poročal CNN.

Trump: To, kar so si privoščili demokrati, je popolna katastrofa

Demokratski predsedniški kandidati so v kampanjo v Iowi vložili na milijone ameriških dolarjev, na koncu volilnega večera pa so bili zaradi zapletov pri štetju glasov deležni predvsem zbadanj in provokacij republikancev na čelu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Big WIN for us in Iowa tonight. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

"Velika zmaga za nas nocoj v Iowi. Hvala vam!" se je na zaplete glede štetja glasov v Iowi prek Twitterja odzval aktualni ameriški predsednik, ki je tudi v naslednjih objavah na omenjenem družbenem omrežju kritiziral demokrate.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

"Demokratske primarne volitve so popolna katastrofa. Nič jim ne uspe, tako so tudi vodili državo. Edini, ki lahko razglasi veliko zmago v Iowi, je Trump," je med drugim zapisal ameriški predsednik, o čigar ustavni obtožbi bo nocoj glasoval ameriški senat.

Skoraj neznani župan pometel s starimi mački?

Potem ko je postalo jasno, da uradnih rezultatov po zaprtju volišč ne gre pričakovati, so demokratski kandidati drug za drugim zapustili Iowo in se napotili proti New Hampshiru, kjer bo naslednji izbor demokratskega predsedniškega kandidata. Še pred odhodom iz Iowe sta zmagi sicer razglasila tako senator iz Vermonta Bernie Sanders kot tudi nekdanji župan mesta South Bend v ameriški zvezni državi Indiana Pete Buttigieg.

Pete Buttigieg se je s položaja relativno neznanega župana povzpel na mesto prvega istospolnega predsedniškega kandidata v zgodovini ZDA, ki se očitno resno poteguje za demokratsko predsedniško nominacijo. Foto: Reuters

Prvi uradni delni izidi, na katere zaradi zapletov in zamud pri štetju glasov že letijo tudi očitki o nelegitimnosti, kažejo, da je Buttigieg po 71 odstotkih zbirališč volivcev prejel največji, in sicer 26,8-odstotni delež delegatov. Na drugem mestu je Sanders s 25,2-odstotnim deležem, tretja pa je senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren z 18,4-odstotnim deležem delegatov iz Iowe. Na četrtem mestu je s 15,4-odstotnim deležem delegatov pristal nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden.

Delni uradni izidi so po poročanju CNN prelomnica za Buttigiega. Ta se je s položaja skoraj neznanega župana povzpel na mesto prvega istospolnega predsedniškega kandidata v zgodovini ZDA, ki se očitno resno poteguje za demokratsko predsedniško nominacijo. Zmaga v Iowi bi mu lahko v New Hampshiru dala pomembno prednost pred bolj sredinskimi predsedniškimi kandidati, tudi pred veliko bolj znanim Bidnom.

Kdo je Pete Buttigieg?

38-letni Buttigieg prihaja iz mesta v ameriški zvezni državi Indiani, ki šteje samo nekaj več kot sto tisoč prebivalcev. Župan South Benda je bil dva mandata, lani pa se ni potegoval za ponovno izvolitev. Župansko pisarno je zapusti prvega januarja letos, pred začetkom politične kariere pa je bil obveščevalni uradnik v rezervah ameriške mornarice in svetovalec pri McKinsey & Company.

Po poročanju New York Timesa je Buttigieg svojo predsedniško kampanjo gradil na ideji generacijskih sprememb. Kot najmlajši kandidat za demokratsko predsedniško nominacijo je obljubil, da bo zgradil most za novo obdobje ameriške politike. Je prvi demokratski kandidat, ki v javnosti zagovarja idejo, da bi povečali število sodnikov na ameriškem vrhovnem sodišču. Do zdaj je zbral že 51,1 milijona dolarjev donacij, kar ga med kandidati uvršča le za Sandersa, ki je zbral 61,5 milijona dolarjev.

Buttigieg se je tri leta po tem, ko je javno priznal, da je istospolno usmerjen, poročil z učiteljem Chastenom Glezmanom iz Michigana. Foto: Reuters

Buttigieg ni samo najmlajši predsedniški kandidat v tokratni tekmi, je tudi prvi odkrito istospolno usmerjeni kandidat, ki je kadarkoli vstopil v predsedniško tekmo. Če bi bil na koncu izvoljen za predsednika ZDA, bi bil tudi prvi ameriški predsednik, ki bi v Belo hišo prišel iz županske pisarne.

Buttigieg se je tri leta po tem, ko je javno priznal, da je istospolno usmerjen, poročil z učiteljem Chastenom Glezmanom iz Michigana, ki pri moževi kampanji sodeluje kot zbiralec finančnih sredstev. "Zagotovo sem edini levoroki-malteško-ameriški-episkopalni-gejevski-milenijski vojni veteran v tokratni tekmi, vendar mislim, da ta opis služi zgolj kot prvi vtis," pravi Buttigieg.

Biden v New Hampshire močno oslabljen

V nasprotju z Buttiegiegom, ki predstavlja bolj sredinsko linijo demokratske stranke, Sanders ostaja prva izbira bolj leve struje demokratskih volivcev v Iowi, kar očitno ne velja za Warrenovo. Zaradi zapletov pri štetju glasov jo je bolje kot sicer odnesel predvsem Biden, ki je v tekmi za demokratsko nominacijo veljal za favorita, a lahko v Iowi očitno računa samo na 15-odstotni delež delegatov.

Da je nekdanji ameriški podpredsednik vesel, ker je tekma za Iowo končana, je mogoče razbrati tudi iz njegovih prvih izjav v New Hampshiru: "Ne sanja se vam, kako vesel sem bil, ko smo bili na poti v New Hampshire in Nashuo." Ko poroča CNN, je prav Bidnova kampanja najbolj agresivno odpirala vprašanje glede legitimnosti volilnih izidov v Iowi. V pismu, ki so ga naslovili na vodstvo demokratov v Iowi, so v Bidnovem taboru poudarili, da pričakujejo "popolno razlago in relevantne informacije glede metod nadzora in možnost, da se odzovejo, še preden bodo v javnost prišli kakršnikoli uradni rezultati". To se na koncu ni zgodilo.