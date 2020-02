Republikanski senator izdal Trumpa

Demokrati so v ustavni obtožbi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu očitali zlorabo pooblastil in oviranje dela kongresa. Ustavno obtožbo v dveh točkah je demokratska večina v predstavniškem domu kongresa potrdila 18. decembra lani, predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi pa je obtožnico poslala na sojenje v senat šele 15. januarja.

Izsiljeval Ukrajino, naj mu pomaga na volitvah

Demokratski tožilci so po pisanju STA v senatu dokazali, da je Trump res izsiljeval Ukrajino, da bi mu pomagala na letošnjih volitvah z napovedjo preiskave vodilnega demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.

Foto: Reuters

Dokazali so tudi oviranje kongresne preiskave tega izsiljevanja, vendar pa Trumpovih odvetnikov to ni zmotilo in so enostavno razložili, da ta dejanja niso dovolj resna za odstavitev predsednika ZDA. Na mizo so celo dali argument, da lahko predsednik dela, kar želi, če meni, da je njegova ponovna izvolitev v nacionalnem interesu.

Republikanci v senatu so v petek zavrnili zaslišanje dodatnih prič, kar je bilo glede na prej omenjeni argument, ki so ga sprejeli, res nepotrebno. V ponedeljek so bili sklepni nagovori tožilstva in obrambe, ki niso spreminjali mnenj.

Republikanski senator prestopil na stran demokratov

Ker imajo v senatu republikanci večino, obsodbe po poročanju STA ni mogoče pričakovati. Proti obsodbi bo glasovalo skoraj vseh 53 republikancev, morda pa se jim še pridruži še kakšen demokrat. Je pa republikanski senator Mitt Romney iz Utaha že napovedal, da bo ustavno obtožbo podprl, vendar to ne bo spremenilo izida. S tem bo Romney prvi senator v ameriški zgodovini, ki bo podprl ustavno obtožbo predsednika, ki prihaja iz iste stranke kot on sam.

Republikanski senator Mitt Romney Foto: Reuters

Prvič je senat potrdil oprostilno sodbo za predsednika Andrewa Johnsona leta 1868, drugič pa leta 1999 za predsednika Billa Clintona. Za obsodbo je v 100-članskem senatu potrebnih 67 glasov oziroma dvotretjinska večina, vendar pa Trumpovi nasprotniki demokrati v senatu s 47 glasovi nimajo niti navadne večine.