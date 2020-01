Po Dončiću se je Slakonja prevelil še v Melanio Trump #video

Klemen Slakonja, znan po številnih kameleonskih preobrazbah, v katerih je v preteklosti obdelal že ruskega in ameriškega predsednika Vladimirja Putina in Donalda Trumpa, še prej košarkarja Gorana Dragića, nazadnje pa enega najbolj vročih košarkarjev v tem trenutku, Luke Dončića, je danes z oboževalci delil nov video.

Tokrat se je prelevil v Melanijo Trump, pri čemer je storil nekaj, česar najbolj znana Slovenka na svetu nikoli ne: opisoval je "svojo deželo", domačo Sevnico.

Nov videospot je naznanil preko Facebooka, z znano ameriško pesmico:

"Row, row, row your boat

Gently down the lake

Marry me, marry me, marry me Trump

This news is so fake!"

(Veslaj, veslaj svojo barčico, nežno po jezeru, poroči, poroči me Trump, te novice so tako lažne, op. p.)

"To je prvi in edini govor ameriške prve dame Melanie Trump o svoji domovini Sloveniji," je dodal.

https://www.youtube.com/watch?v=OHEPzEKTcss Row, row, row your boat Gently down the lake Marry me, marry me, marry me... Posted by Klemen Slakonja on Sunday, January 12, 2020



