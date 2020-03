Tudi Celine Dion testirali za koronavirus

V ponedeljek se je pevka začela slabo počutiti, pojavili so se znaki prehlada. Zdravniki so ji odredili nekaj dni počitka in jo za vsak slučaj testirali tudi za novi koronavirus.

Potem ko je pevka zbolela in razvila simptome prehlada, ki so sicer lahko do neke mere podobni tudi simptomom koronavirusa, so ji zdravniki vzeli bris, ki pa je bil negativen. In čeprav se k sreči ni odvil slabši od mogočih scenarijev, je morala Celine zaradi prebolevanja prehlada vseeno odpovedati dva koncerta, ki bi ju morala imeti v prihodnjih dneh v Washingtonu in Pittsburghu.

Koncerte bo predvidoma nadaljevala 24. marca, odpovedana koncerta pa bo nadomestila novembra, so v uradni izjavi za javnost sporočili njeni tiskovni predstavniki. "Žal mi je, da sem razočarala svoje oboževalce v Washingtonu in Pittsburghu. Upam, da me razumete," je pevka še sporočila prek družbenih omrežij.

Te dni strah pred koronavirusom sicer pesti mnoge zvezdnike. Miley Cyrus, Avril Lavigne, zasedba Green Day in nekateri drugi glasbeniki so tako v zveznih kot tujih državah, kjer beležijo veliko število okuženih, odpovedali vse koncerte. Tudi sloviti festival Coachella so organizatorji prestavili.