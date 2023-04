Timi Zajc po koncu sezone na Sejšele z nekdanjo ženo Jurija Tepeša #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na fotografijo, ki jo je Zajc delil na svojem profilu na Instagramu, je zapisal, da odhajata na počitnice na Sejšele.

Fotografija Timija Zajca in Nuše Rakovec, ki jo je Zajc objavil na svojem profilu na Instagramu. Foto: Instagram/Timi Zajc

Zajc je na njuno razmerje namignil že ob koncu svetovnega prvenstva v Planici, ko je objavil fotografijo, na kateri pozira z Nušo Rakovec, in zapisal: "Nepozabno prvenstvo." Dodal je tudi emotikon srca.

Ločila sta se po treh letih zakona

Tepeš in Rakovčeva, ki je sicer vodja marketinga pri Smučarski zvezi Slovenije, sta bila poročena tri leta, pred tem pa sta bila v zvezi 13 let. Lani decembra je nekdanji smučarski skakalec na svojem profilu na Instagramu v objavi, ki jo je že izbrisal, zapisal: "Nekateri že veste, nekaj pa vas bo tole slišalo prvič. Dolgo sem odlašal, vendar menim, da je danes prišel čas. Z Nušo, zdaj že nekdanjo ženo, sva se uradno razšla. Hvala vsem, ki ste mi v teh težkih trenutkih stali ob strani. Vsakemu posebej sem neizmerno hvaležen za čas in dobre besede."

Nuša Rakovec in Jurij Tepeš leta 2013 Foto: Mediaspeed

