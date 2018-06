Tako se je poročil naš znani plesalec Miha Vodičar #foto

Pretekli konec tedna sta usodni da dahnila slovenski plesalec Miha Vodičar in njegova izbranka Kristina Pangos. Poročila sta se v okviru praznika češenj v Goriških brdih, kjer so jima pripravili nepozaben dan.

Miho in Kristino je na dan poroke ves čas spremljalo sonce, nekaj dežnih kapljic se ju je dotaknilo le na poti na cerkveni obred, kar pa naj bi pravzaprav prinašalo srečo. Na dež se nista ozirala niti, ko sta se z odprto streho ford mustanga letnik 2018 popeljala po prečudovitih Brdih.

Da je njun dan potekal brez zapletov in karseda popolno, so poskrbeli briški ponudniki, saj sta bila marca letos izbrana za zmagovalni par Briške poroke 2018.

Brici so se zanju odločili izmed 46 prijavljenih parov z vseh koncev Slovenije in celo tujine, sicer pa je za mladoporočenca skrbela organizatorka porok Petra Starbek, ki je pod okrilje vzela tudi poroki rokometaša Mateja Gabra in njegove Marjane ter košarkarja Jaka Klobučarja in njegove Daše.

"Čeprav je Miha navajen, da je njegova Kristina vedno urejena, mu je ob pogledu nanjo zastal dih in je preprosto obnemel. Par je bil resnično prelep in prav vidi se, kako se imata rada," nam je povedala organizatorka, ki je bila med drugim pristojna tudi, da je bila poročna obleka neveste Kristine ves čas videti popolno.

Sproščen dan v krogu prijateljev in družine sta spremljala glasba in ples, mladoporočenca sta svate navdušila s prvim plesom in s poročno torto, ki sta jo razrezala ob soju kresničk. Ženin Miha pa je imel za svoj poročni dan posebno željo: piramido s kozarci in penino. Svate sta med drugim zabavala tudi fotografa s photo boothom.

S povabljenci, med katerimi so bili tudi nekateri drugi znani plesalci, sta v Vili Vipolže plesala dolgo v noč.