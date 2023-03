Skrivaj se je poročila zvezdnica serije Igra prestolov

41-letna Natalie Porter je večno zvestobo obljubila svojemu dve leti mlajšemu zaročencu Davidu Oakesu, poročne zaobljube pa sta si izmenjala pretekli mesec v restavraciji Roth Bar & Grill v Brutonu v Somersetu. Kot domnevajo viri blizu para, se je par poročil med intimno slovesnostjo in večer preživel v ožjem družinskem krogu.

"Pred tremi tedni sva sklenila civilno partnerstvo med intimno in zasebno slovesnostjo v Bathu in ne bi mogla biti srečnejša!" je v ponedeljek na družbenem omrežju Instagram zapisal David. Vir, ki je blizu paru, je povedal, da sta bila Natalie in David na poroki zelo skromna in zaradi nje nista želela dvigovati veliko prahu.

Spoznala sta se med gledališko igro

Par, ki se je začel sestajati leta 2019, potem ko je dve leti prej zaigral v gledališki igri Venera v krznu (Venus in Fur). V januarju leta 2021 sredi pandemije se je par tudi razveselil rojstva deklice, kar je Natalie takrat komentirala z besedami, da je "popolna stvar zanositi in imeti otroka med pandemijo", in dodala, da se bo v tem obdobju verjetno rodilo veliko otrok, ker starši nimajo za početi česa drugega.

Foto: Reuters

Pred tem je bila Natalie že zaročena z direktorjem Anthonyjem Byrnom, s katerim se je po 11 letih leta 2018 razšla.

Pretekli teden je Natalie tudi potrdila, da bo igrala v južnoafriški kriminalistični seriji White Lies, trenutno pa že snema prizore v Cape Townu, poroča Daily Mail.