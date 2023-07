Sinead O'Connor je pred smrtjo zaključevala nov album in načrtovala turnejo

Irska pevka Sinead O'Connor je v času svoje smrti zaključevala svoj novi album in načrtovala turnejo ter film, ki bi temeljil na njeni avtobiografiji, sta v petek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila njena agenta Kenneth in Carl Papenfus.

Dodala sta, da jima je bilo v čast, da sta zadnjih devet let s pevko sodelovala profesionalno kot glasbenika, producenta in njena umetniška menedžerja ter "veliko veliko več kot to, saj je bila Sinead družina". "Naj počiva v miru," sta še zapisala.

Vzrok smrti nedavno umrle irske pevke uradno še ni znan. So pa pristojne oblasti medtem sporočile, da njene smrti ne obravnavajo kot sumljive, vseeno pa bodo izvedli obdukcijo, da bi ugotovili, zakaj je umrla 56-letna pevka.

Pevki, ki je bila znana po močnem glasu in uporniški karizmi, se je ob njeni smrti poklonilo na stotine politikov, glasbenikov in drugih.

Dobitnica grammyja, rojena v Dublinu, je v svoji karieri posnela deset albumov, od prvega The Lion and the Cobra leta 1987 do zadnjega I'm not Bossy, I'm the Boss leta 2014.

V javnosti je O'Connorjeva odkrito spregovorila o svojih težavah z duševnim zdravjem, vključno z mislimi o samomoru in diagnozo bipolarne motnje.