Nova zvezda Slovenije odkrila slovensko Sinéad O'Connor

Nova zvezda Slovenije

Nocoj bo na vrsti druga avdicijska oddaja Nova zvezda Slovenije, kjer se bo že znanima žirantkama Nataliji Verboten in Nuški Drašček kot tretji žirant pridružil še odlični gledališki igralec, domač tudi v vodah muzikala, Uroš Smolej.

Da glasba ne pozna meja, tudi pri letih ne, bo pokazal 11-letni fant, ki bo žirijo presenetil z ljubezensko pesmijo. Ženski del žirije bo skušal očarati tudi samozavestni Dolenjec, ki je že prekaljeni maček na glasbenih odrih. Ali se bodo dolgoletna predanost in izkušnje v glasbi obrestovale? Spoznali bomo tudi slovenski Sinéad O'Connor in Pink, predstavila pa se bosta še slabovidna deklica in vulkanizer, ki je velik ljubitelj country glasbe.

Ne le talentov, tudi zabavnih vložkov ni manjkalo, obiskal nas bo namreč Kekec s Kekčevo pesmijo. Ali je dobra volja res najboljša tudi za uvrstitev na veliki oder? Vse to preverite danes ob 20.00 v oddaji Nova zvezda Slovenije na Planet TV.