Sestra Miley Cyrus priznala: Trpela sem v njeni senci #video

20-letna Noah Cyrus, najmlajša v družini Cyrus, je pred nekaj dnevi izdala glasbeni album z naslovom The End of Everything, na katerem je med drugim tudi nadvse izpovedna pesem z naslovom Young & Sad. Govori namreč o tem, kako nevzdržno je bilo odraščati v senci svoje slavne sestre Miley Cyrus, kajti vedno so jo ljudje spraševali po Miley, medtem ko je bila sama za svet nevidna in nepomembna.

Miley in Noah sta si že od nekdaj blizu, čeprav je bilo Noah težko odraščati v senci svoje slavne sestre. Foto: Getty Images

"O tem torej govori pesem, saj sem hotela o tem spregovoriti in s tem enkrat za vselej opraviti. Kajti to je bil velik del mojega življenja in zdaj o tem ne bom več premlevala. Samo hotela sem dati to ven iz sebe," je o odločitvi za tako osebno skladbo v javljanju prek Instagrama povedala Noah, piše portal Daily Mail.

Povedala je še, da je imela zaradi odraščanja ob svoji nemalokrat kontroverzni sestri, v katero so bile uprte vse oči, tudi težave najti svojo lastno identiteto. "Vedno sem imela občutek, da sem oseba, za katero ni nikomur mar," je povedala. Mnogokrat so ji namreč ljudje kar naravnost in povsem brez zadržkov povedali, da bo vedno nekako ostajala v senci svoje slavne sestre.

Noah in Miley s starši Foto: Getty Images

"In vedno sem to verjela, zato je to tako težko preseči. Ker sem to poslušala vse življenje, vsak dan. Ali pa na neki način nisem bila dovolj … Bodisi nisem bila pravega videza bodisi preprosto nisem bila jaz sama dovolj. Kot sem omenila že enkrat, včasih se mi je zdelo, da že diham narobe," je odkrito priznala.

Pa vendar sta z Miley vedno bili v dobrem odnosu in druga drugi stali ob strani. Nekaj njunih prikupnih sestrskih trenutkov si oglejte v videu na vrhu članka.