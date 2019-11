Spregovorila o romanci s pevko: ni bila le afera, zaljubila sem se #video

Nekaj tednov po koncu kratkega razmerja s pevko Miley Cyrus je o svojih čustvih spregovorila Kaitlynn Carter. Priznala je, da je bila to njena prva romanca z žensko in da ni šlo le za seks afero, temveč da se je v svojo večletno prijateljico resnično zaljubila.

Za revijo Elle se je 31-letna resničnostna zvezdnica, ki je zaslovela z resničnostnim šovom The Hills: New Beginnings, razpisala o svojem kratkem razmerju s pevko Miley Cyrus. Čeprav je nikjer v članku ne omenja poimensko, je iz zapisanega jasno, da govori o njej. Med drugim je Kaitlynn Carter priznala, da se je v pevko resnično zaljubila in da ni šlo zgolj za eksperimentiranje z žensko ali za zadovoljevanje seksualnih potreb.

Zgodilo se je spontano

"Julija tega leta sem se odpravila na počitnice s prijateljico in naslednja stvar, ki sem se je zavedala, je bilo to, da sem se zaljubila vanjo," je začela svoj nadvse izpovedni zapis. "Ni bilo ravno preprosto, a tudi zapleteno ne. Do tega potovanja mi ni nikoli prišlo na misel, da bi lahko do ženske čutila takšno ljubezen, kot sem jo čutila do nje. A ko sem razmišljala o svojih preteklih razmerjih, sem uvidela, da nikoli nisem imela 'tipa', ki bi me privlačil."

Zgodilo se je povsem nepričakovano in spontano, je še pojasnila – in vse skupaj se je zdelo tako zelo prav: "Če pomislim nazaj na najino tri leta dolgo prijateljstvo, zdaj vidim, da me je pritegnila na nek drug način kot vse druge prijateljice. A do tega potovanja mi ni niti na misel prišlo, da bi o njej razmišljala v romantičnem smislu."

O svoji spolni usmerjenosti trenutno ni prepričana

Romance ne obžaluje, saj ji je odprla oči in ji omogočila, da je samo sebe spoznala v povsem novi luči. Zapisala je, da še nikoli ni pogledala tako globoko sama vase in bila tako iskrena do sebe kot to poletje, ko je stopila v razmerje z žensko.

"Prisiljena sem bila spoznati samo sebe na veliko globlji način kot kadarkoli do zdaj. In s tem ne mislim samo svoje seksualnosti. Prav tako sem morala samo sebe znova ovrednotiti kot osebo," je pojasnila ter dodala, da se še vedno ne zna opredeliti, ko gre za njeno spolno usmerjenost. In da je s tem povsem zadovoljna.

"Še vedno raziskujem in se iščem. Je pa zelo zanimivo, da so moji prijatelji in celo neznanci zelo prepričani o tem, da se bom zdaj znova vrnila k moškim. Kot da bolje vedo, kaj se dogaja z mano kot jaz sama. A resnica je, da sama še vedno ne razumem popolnoma, kaj izkušnja tega poletja pomeni zame za naprej."

Ni šlo zgolj za bežno afero

In čeprav so mnogi tuji mediji o odnosu Kaitlynn in Miley ves čas pisali kot o bežni poletni aferi, je bil njun odnos za Kaitlynn veliko več kot to.

"Prvič sem poslušala samo sebe, nisem se ozirala na norme in sem preprosto živela polno. In upam, da si boste tudi vsi vi, ko boste imeli priložnost, vzeli čas, da dojamete, kdo v resnici ste, ne kdo bi morali biti glede na pričakovanja okolice. Ostanite radovedni. Zavedajte se, da je v vas skritih še več plasti in da so morda prav te najbolj dragocen del vas," je zaključila svoj zapis.