Sanna Marin nekoč tarnala nad pomanjkanjem zasebnosti, zdaj delila vroče fotografije

Nekdanja finska premierka Sanna Marin je z objavo dopustniških fotografij sprožila številne odzive, obenem pa zvišala že pregovorno nizke severnjaške temperature. Ob njenih fotografijah so se nekateri uporabniki spleta vprašali, zakaj jih je nekdanja političarka delila, saj se je v preteklosti pritoževala nad pomanjkanjem zasebnosti.

Nekdanja finska premierka Sanna Marin je pred kratkim na družbenem omrežju Instagram delila fotografije z dopusta in jim dodala napis: "Naključne fotografije z nedavnih potovanj."

Največ odzivov je sprožila fotografija 38-letnice, na kateri v morju pozira v kopalkah. Nekateri so se obregnili ob fotografije in zapisali, da te nikakor niso primerne za objavo nekdanje političarke. "Pritoževala se je nad pomanjkanjem zasebnosti, potem pa objavila napol golo fotografijo, ki jo lahko vidi milijon ljudi? Ni logike," je zapisal eden izmed njenih sledilcev.

Spet drugi so nekdanjo najmlajšo finsko premierko pri izboru fotografij podprli. "Tako sem vesela, da Sanna živi najboljše dni v svojem življenju. Še vedno je najbolj kul, najbolj elegantna in najbolj karizmatična političarka. Svet bi bil boljši, če bi vsaka država imela tako pametnega in velikodušnega voditelja, kot je Sanna," pa je nekdanji političarki na dušo popihala druga uporabnica.

Sanna Marin, ki se je po aprilski izgubi položaja pred kratkim odpovedala tudi poslanskemu stolčku, naj bi se že konec septembra podala v vode zabavne industrije. Podpisala je namreč pogodbo z agencijo Range Media Partners, ki med drugim skrbi za kariere več znanih hollywoodskih igralcev.

Marinova naj bi želela raziskati priložnosti v medijih in svetu zabave, vključno s televizijo, filmom in različnimi partnerstvi, je poročanje revije Variety takrat povzel spletni portal Politico. V začetku septembra pa je Marinova sporočila, da se je kot strateška svetovalka pridružila tudi fundaciji nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira. V tej vlogi naj bi političnim voditeljem svetovala glede programov reform.

Leta 2019 postala najmlajša premierka na svetu

Ob nastopu premierskega položaja leta 2019 je bila Marinova s 34 leti najmlajša premierka na svetu. Mednarodno je postala znana kot sodobna, feministična in neposredna voditeljica. Doma je bila lani deležna kritik zaradi videoposnetka, ki je pricurljal na družbena omrežja in na katerem je plesala s prijatelji in vplivneži.

Po porazu na volitvah se je umaknila iz vodstva stranke in priznala, da je njen štiriletni mandat predsednice vlade terjal svoj davek. "Moja vzdržljivost je bila včasih na preizkušnji," je dejala.

