Prijateljica, ki je finsko premierko spravila v težave, trajektu Jadrolinije pokazala svoje prsi #video

Triintridesetletna manekenka Sabina Särkkä, dobra prijateljica Sanne Marin, je posnetek na svojem TikTok profilu sicer objavila letos maja, a je viralen postal zdaj, ko se premierka sooča s številnimi škandali zaradi spornih zabav. V torek se je morala denimo opravičiti za sporno fotografijo, ki je nastala na zabavi v njenem kabinetu in na kateri se njeni prijateljici poljubljata zgoraj brez, pred dnevi pa je morala zaradi posnetkov z zabav opraviti celo test na droge, na katerem je bila negativna.

Dekleta nagradil s sireno

Kapitan je dekleta, ki so mu pokazala svoje prsi, nagradil z ladijsko sireno, poroča hrvaški portal 24sata.

Nekdanja mis Finske je med dopustovanjem na Hrvaškem objavila tudi več fotografij na svojem profilu na Instagramu.

Pod eno izmed fotografij, kjer je skupaj s svojimi prijatelji, je zapisala: "Wau, kakšen izlet. Vsakič znova je težko ubesediti, kako nepozabno je potovanje na morju. Ti nepozabni trenutki, doživetja, smeh, prijatelji, čudoviti kraji, okusna hrana itd. In tisti občutek, ko na morju pozabiš na ves svet. Tega občutka ne moreš dobiti nikjer drugje."

Pod objavo je dodala še, da so katamaran, s katerim so pluli po hrvaškem morju, najeli v Splitu. Imeli so tudi svojega skiperja in celo gospodinjo, ki jim je pripravila zajtrk in kosilo ter vse pospravila. "Moram priznati, da je bil to res luksuz!," je sklenila.