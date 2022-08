Finska premierka razkrila rezultate testa na droge

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pregled, opravljen v petek, ni pokazal nobenih znakov drog," so v izjavi za javnost v ponedeljek povedali predstavniki finske vlade. Pojasnili so, da je bil test urina pregledan na kokain, opiate in amfetamin ter številne druge snovi.

Marinova je test na droge opravila potem, ko so po spletu zaokrožili posnetki z zabave, na katerih je bilo mogoče videti, kako pleše in se zabava, v ozadju pa naj bi finski novinarji slišali ljudi, ki govorijo o kokainu. Da naj opravi test na droge, je premierko pozval eden od poslancev iz vrst koalicijske partnerice.

Ni videla, da bi kdo užival droge

Na novinarski konferenci posvečeni prav tej temi je Marinova povedala, da nikoli v življenju ni jemala drog in izrazila željo, da ljudje takšnih stvari ne bi trdili brez dokazov.

Na vprašanje, ali je bila na kraju, kjer so ljudje uživali droge, je odgovorila: "Seveda ne morem vedeti, ali je kdo užival nekaj, česar sama nisem videla. V noči, ki je prikazana na videoposnetku, nisem opazila, da bi kdo užival droge."

Marinova je v preteklosti že vzbujala pozornost zaradi obiskovanja rock festivalov in zabav v nočnih klubih. Medtem ko so številni mladi na Finskem ponosni na "divjo plat" svoje premierke, je videoposnetek sprožil tudi kritike ljudi, ki menijo, da je njeno vedenje neprimerno.